"Библионочь-2023" стартовала для юных свердловчан

В "Библионочи-2023" участвуют 682 свердловские библиотеки. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области стартовала дневная программа всероссийской акции "Библионочь-2023", рассчитанная на детскую аудиторию, сообщает департамент информационной политики региона.

В Инновационном культурном центре (ИКЦ) в Первоуральске состоится творческий мастер-класс, его участники будут учиться создавать аппликации в технике квиллинг по произведениям В. В. Бианки. Также в программе запланированы мастер-классы по изготовлению брелока "Книжка-малышка" и сережек из термомозаики. Днем в ИКЦ пройдет детская интеллектуально-познавательная игра "Буквоед".

В Библиотечном центре "Екатеринбург" будут учиться делать книжные закладки и кораблики в технике оригами. Также маленьких читателей ждет путешествие в мир книг Владислава Крапивина.

В Музее кукол и детской книги "Страна чудес" на уроке "Как начиналась азбука" узнают, как появился алфавит, и изучат тексты из учебников XIX века. Кроме этого, в музее запланирована программа "Уроки беспризорника", которая позволит узнать о трагедии и романтике, опасности и свободе в жизни беспризорных детей начала ХХ века.

В Музее П. П. Бажова состоится лекция "Круг чтения: что читать, чтобы стать писателем". Музей "Литературная жизнь Урала ХХ века" подготовил интерактивную программу "Pro книги", участники которой узнают, как появились первые книги.

Официально "Библионочь-2023" стартует в Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени В. Г. Белинского сегодня в 18:00, где заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков прочтет лекцию о феномене советской фантастики.

В этом году во всероссийской акции, которая посвящена объявленному Президентом России Владимиром Путиным Году педагога и наставника, участвуют 682 библиотеки региона и еще 10 площадок. Запланированы более 2 тысяч мероприятий. Тема акции — "Открытый урок: Читаем вместе".

Ранее в Алапаевском районе стартовал Межрегиональный фестиваль духовых и эстрадно-джазовых оркестров "Новое дыхание".