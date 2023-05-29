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Общество / Образование
29 мая 2023, 17:40

В Свердловской области назвали победителей конкурса "Педагогический дебют 2023"

Анастасия Белькова, Арина Шершевская, Дарья Вибе

Победителями "Педагогического дебюта 2023" стали Анастасия Белькова, Арина Шершевская, Дарья Вибе. Фото: Свердловская областная организация Российского союза молодежи

Областной конкурс будущих учителей "Педагогический дебют 2023" проходил на базе Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) при поддержке министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Победу в разных номинациях одержали три студентки.

Цель конкурса — выявить увлеченных педагогической деятельностью студентов, раскрыть их профессиональный и творческий потенциал, обменяться педагогическим опытом, продемонстрировать привлекательность профессии. Об этом сообщает Свердловская областная организация Российского союза молодежи.

На участие в "Педагогическом дебюте" было подано более 400 заявок. Будущие педагоги соперничали в 4 конкурсных этапах: теоретическом — олимпиада по истории педагогики и образования; методическом — разработка и защита технологических карт урока; практическом — надо было провести открытые уроки в лицее № 110 им. Л. К. Гришиной и школе-детском саду "Индра"; финальном — необходимо было выполнить творческое и проектное задания.

Участники конкурса — студенты педагогических вузов и колледжей Свердловской области — показали умения в разработке учебных занятий, их проведении, подготовке презентаций, осуществлении проектной деятельности, включающей исследования и эксперименты.

Победителями "Педагогического дебюта 2023" стали:

  • студентка Алапаевского многопрофильного техникума Анастасия Белькова — в номинации "Дошкольное образование",
  • студентка УрГПУ Арина Шершевская — в номинации "Общее среднее образование",
  • студентка УрГПУ Дарья Вибе получила специальный приз жюри.

Лучшие практики, предложенные участниками конкурса, включены в электронный сборник "Методическая копилка молодого педагога". Он поможет студентам педагогических вузов и колледжей, начинающим учителям инновационно и креативно проводить учебные занятия, совершенствовать организацию образовательного процесса в школе. 

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге в РГППУ появилась аудитория имени первого ректора вуза Василия Блюхера.

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Областная газета Свердловской области

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