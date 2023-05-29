Студенты, добровольцы, спасатели

В лагере «Дружба» студенты-спасатели оттачивали альпинистское мастерство. Фото: Свердловское Региональное Отделение ВСКС

Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС) – одна из крупнейших добровольческих организаций в стране – в этом году отмечает 22-летие со дня образования. В рядах Свердловского регионального отделения ВСКС насчитывается более 500 человек. Добровольцы участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, обеспечивают безопасность на мероприятиях разного уровня, адресно помогают пожилым людям и маломобильным гражданам, обучают детей и взрослых основам безопасности жизнедеятельности.

Этой весной студенты-добровольцы работали на пожарах в Заречном, Нижнем Тагиле, Сосьве, Таежном и других населенных пунктах, помогали разбирать завалы пострадавшего от огня приюта для животных в поселке Садовом под Екатеринбургом.

Члены корпуса регулярно выезжают в свердловские муниципалитеты и проводят разные акции, обучая жителей навыкам использования огнетушителей, работе с аварийно-спасательным инструментом, правилам поведения на водоемах и многому другому. К примеру, недавно в Новоуральске добровольцы организовали для горожан площадку с мастер-классами и интер­активными играми: площадку посетили более 200 человек. В Шале провели со старшеклассниками профориентационный урок «Радуга профессий» совместно с сотрудниками Свердловского областного медицинского колледжа. На встрече они рассказали о специальностях «Пожарная безопасность» и «Защита в ЧС», провели практические занятия и познакомили с работой профессиональных пожарных и спасателей.

Оригинальная игра в «крестики-нолики» с помощью огнетушителей с подростками в Новоуральске Фото: Свердловское Региональное Отделение ВСКС

В детском оздоровительном лагере «Дружба» в Белоярском районе студенты-спасатели на протяжении трех дней помогали облагородить его территорию, и между делом прошли теоретические и практические занятия по альпинист­ской и пожарной подготовке, а также по работе с химически опасными веществами.