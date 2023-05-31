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Общество / Образование
31 мая 2023, 11:19

Юные свердловчане примут участие в летних сменах на базе центра патриотического воспитания, созданного по поручению Владимира Путина

Занятия спортом

До тысячи свердловчан примут участие в оздоровительных сменах "Путь героев". Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области к проведению летней оздоровительной кампании для детей присоединился Центр патриотического воспитания молодежи, который создан по поручению Президента России Владимира Путина. На Среднем Урале спортивно-патриотический лагерь будет работать в три смены, участие в них примут до тысячи детей. 

Первая смена "Путь героев" начнется 5 июня, она откроется на базе Уральского техникума "Рифей". В июле и августе сборы для юных свердловчан запланированы в Богдановичском политехникуме и в спортивно-тренировочном комплексе "Песчаное". Каждая смена рассчитана примерно на 300 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. 

На сборах для молодежи подготовлен курс тренировочных и учебных занятий, которые направлены на патриотическое воспитание и спортивную подготовку. В лагере для ребят проведут спортивные игры и соревнования. Также предусмотрены уроки мужества, встречи с известными спортсменами и тренерами, изучение истории России на примерах подвигов советских и российских солдат и офицеров, добровольцев и волонтеров. 

Занятия для подростков проведут инструкторы, прошедшие многоступенчатое обучение и подготовку, в том числе на базе Московского педагогического государственного университета. 

"Каждый молодой человек должен не только любить, но и уметь защищать свою Родину. Сейчас начали работу пилотные центры, но в дальнейшем такие центры появятся по всей территории страны. Интерес к обучению в центрах достаточно большой", — отметил ранее заместитель председателя Правительства РФ Юрий Трутнев. 

В сентябре 2022 года Президент РФ Владимир Путин распорядился создать центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания на базе региональных отделений Российского союза боевых искусств. В пилотный проект вошли 12 регионов, в том числе Свердловская область. В Екатеринбурге такой центр открылся в мае. 

Напомним, в этом году "Поезд здоровья" увезет на Черное море почти 4,5 тысячи юных уральцев.

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Областная газета Свердловской области

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