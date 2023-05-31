В Екатеринбурге Президентская академия обучит 500 человек по проекту "Содействие занятости"

Бесплатная программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования доступна отдельным категориям граждан. Фото: пресс-служба Уральского института управления — филиала РАНХиГС

Уральский институт управления — филиал РАНХиГС является оператором федерального проекта "Содействие занятости" в рамках национального проекта "Демография". Квота по программе в этом году составляет 500 человек.

По данным пресс-службы вуза, по проекту "Содействие занятости" реализуется бесплатная программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан. Ее цель — помочь людям повысить свою конкурентоспособность и востребованность на рынке труда.

"К настоящему времени зачислено более 300 человек, или свыше 60% от плана. Это выше целевого показателя", — рассказал директор Уральского института управления — филиала РАНХиГС Олег Гущин.

Участниками программы могут стать, в частности, свердловчане старше 50 лет, зарегистрированные безработные, участники специальной военной операции, находящиеся под риском увольнения работники. Также обучение доступно для людей моложе 35 лет: тех, кто не имеет высшего или среднего профессионального образования, женщин в декрете и неработающих мам с детьми до 7 лет, студентов последних курсов и выпускников ссузов и вузов.

В 2023 году обучение в Президентской академии ведется по 10 направлениям. Восемь из них — это программы профессиональной переподготовки объемом от 256 до 504 академических часов. Среди них:

"Государственное и муниципальное управление" (ГМУ),

"Менеджмент в образовании",

"Менеджмент в сфере культуры",

"Проектный менеджер",

"Специалист по государственным и муниципальным закупкам",

"Специалист по управлению персоналом",

"Специалист по экономической безопасности предприятия",

"Юриспруденция".

Также слушатели могут выбрать 2 программы повышения квалификации, рассчитанные на 144 часа: "SMM и работа в социальных сетях" и "Технология работы с программным комплексом 1С: Предприятие".

По данным Олега Гущина, наиболее популярными являются направления "ГМУ" (22% зачисленных), "SMM и работа в социальных сетях" (21%) и "Юриспруденция" (14%).

Обучение по проекту "Содействие занятости" в Екатеринбурге организует Центр дополнительного профессионального образования Уральского института управления — филиала РАНХиГС. Занятия ведут лучшие преподаватели Президентской академии на Урале, которые имеют огромный опыт работы в сфере профессиональной переподготовки. Всего РАНХиГС предлагает 1 000 бесплатных образовательных программ. Обучение проходит в очном и дистанционном формате. В реализации проекта участвуют 45 региональных филиалов РАНХиГС, а также более 100 партнерских образовательных организаций. В 2022 году обучение прошли 66 тысяч человек, более 50 тысяч из них трудоустроились.

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге Президентская академия обучит первых социальных координаторов.