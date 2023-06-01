Подростков выводят на «Путь героев»

Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области к проведению летней оздоровительной кампании детей присоединился Центр патриотического воспитания молодежи, который создан по поручению Президента России Владимира ПУТИНА. На Среднем Урале спортивно-патриотический лагерь будет работать в три смены, в них примут до тысячи детей.

Свердловской области к проведению летней оздоровительной кампании детей присоединился Центр патриотического воспитания молодежи, который создан по поручению Президента России Владимира ПУТИНА. На Среднем Урале спортивно-патриотический лагерь будет работать в три смены, в них примут до тысячи детей. Первая смена «Путь героев» начнется 5 июня, она откроется на базе Уральского техникума «Рифей». В июле и августе сборы для юных свердловчан запланированы в Богдановичском политехникуме и в спортивно-тренировочном комплексе «Песчаное». Каждая смена рассчитана примерно на 300 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

На сборах для молодежи подготовлен курс тренировочных и учебных занятий, которые направлены на патриотическое воспитание и спортивную подготовку. В лагере для ребят проведут спортивные игры и соревнования. Также предусмотрены уроки мужества, встречи с известными спортсменами и тренерами, изучение истории России на примерах подвигов советских и российских солдат и офицеров, добровольцев и волонтеров.

Занятия для подростков проведут инструкторы, прошедшие многоступенчатое обучение и подготовку, в том числе на базе Московского педагогического государственного университета.

— Каждый молодой человек должен не только любить, но и уметь защищать свою Родину. Сейчас начали работу пилотные центры, но в дальнейшем такие центры появятся по всей территории страны. Интерес к обучению в центрах достаточно большой, — отметил ранее заместитель председателя Правительства РФ Юрий Трутнев.

В сентябре 2022 года Президент РФ Владимир Путин распорядился создать центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания на базе региональных отделений Российского союза боевых искусств. В пилотный проект вошли 12 регионов, в том числе Свердловская область. В Екатеринбурге такой центр открылся в мае.