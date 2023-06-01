Открытые уроки капитального ремонта посетили более тысячи свердловских школьников

Свердловская область — первый регион России, где профориентационные уроки капитального ремонта стали проводить для учащихся начальной школы. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области в течение учебного года профориентационные уроки капитального ремонта посетили более тысячи учеников начальных классов. Дети узнали о бережном отношении к общедомовому имуществу, познакомились с профессией строителя и правилами техники безопасности на строительных площадках.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, открытые уроки в объявленный Президентом России Владимиром Путиным Год педагога и наставника организовал Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с задачами национального проекта "Жилье и городская среда".

Свердловская область — первый регион России, где профориентационные уроки капитального ремонта стали проводить для учащихся начальной школы. По данным регионального фонда капитального ремонта, ежегодно на Среднем Урале проводится ремонт более 600 домов. Важно, чтобы дети имели общее представление о том, что такое капитальный ремонт жилого дома.

По словам начальника отдела связей с общественностью и делопроизводства Регионального фонда капитального ремонта Свердловской области Натальи Фролковой, на уроках детям доступно, понятно и интересно объясняют, для чего дому и его жильцам нужен капитальный ремонт, рассказывают, специалисты каких строительных профессий его выполняют, а также показывают образцы строительных материалов.

"Нам важно не только дать ребятам общее представление о капитальном ремонте, но и привить им бережное отношение к дому, в котором они живут, к общедомовому имуществу, рассказать о добрососедских отношениях и о правилах техники безопасности в местах, где ведутся ремонтные работы", — отметила Наталья Фролкова.

Опыт Свердловской области в проведении профориентационных тематических уроков капитального ремонта признан одним из лучших в России на международном конкурсе "Пресс-служба года" в номинации "Лучший PR-проект в муниципальной сфере", а также отмечен Ассоциацией региональных операторов капитального ремонта, как успешный, и взят за основу для тиражирования в других субъектах страны.

По вопросу организации уроков капитального ремонта для учеников начальных классов в следующем учебном году директора школ и классные руководители могут обратиться к специалистам регионального фонда по телефонам пресс-службы, указанным на сайте.

Капитальный ремонт жилого фонда — это федеральная программа, которая включена в национальный проект "Жилье и городская среда" для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан. В Свердловской области программа реализуется с 2015 года. За это время в регионе капитально отремонтировано свыше 8 тысяч домов и заменено более 3 тысяч лифтов.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ранее "Областная газета" писала, что в конце мая в Свердловской области начнет работать сервис "Госуслуги.Дом".

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