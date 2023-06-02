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Общество / Образование
2 июня 2023, 11:50

Свердловские школы, техникумы и колледжи приняли участие в онлайн-уроках финграмотности

Занятия

В вебинарах по финансовой грамотности весной участие приняли ученики и студенты из 424 школ, 57 техникумов и колледжей Свердловской области. Фото: Владимир Мартьянов

Половина уральских школ, техникумов и колледжей были вовлечены в весеннюю сессию онлайн-уроков по финансовой грамотности, которые организовал Банк России, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Преподавание элементов финансовой грамотности с 1 класса закреплено в обновленном образовательном стандарте, который с этого учебного года введен во всех школах в целях реализации задач национального проекта "Образование". 

"Элементы финансовой грамотности изучались и раньше, но это зависело от возможностей школы и ее выбора. Сегодня обновленные стандарты ввели содержательную линию обучения финансовой грамотности с 1 по 9 класс — обязательную для всех школ. Это вызвано реальной жизненной необходимостью: сейчас у многих детей есть банковские карты, они видят, как много расчетов совершается при помощи карт, что есть кредиты, ипотеки, досрочные погашения. Причем задача школы — не просто рассказать ребенку о финансовых процессах, а переложить знания на практику жизни, дать понимание, как это работает", — отметил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Все учителя, которые преподают предмет, прошли дополнительное обучение и повышение квалификации. Также для педагогов разработаны методические материалы, они размещены на сайте Минфина РФ. Консультации учителя могут получить в региональном центре финансовой грамотности. 

В вебинарах, проведенных весной, участие приняли ученики и студенты из 424 школ, 57 техникумов и колледжей. Онлайн-занятия собрали более 40 тысяч просмотров. Слушатели учились грамотно распоряжаться личными финансами, изучали пенсионную, налоговую и страховую системы. Также часть онлайн-уроков были посвящены теме кибермошенничества. 

"Расписание онлайн-занятий построено так, чтобы у учебного заведения была возможность включить уроки в школьное расписание. Темы вебинаров соответствуют методике преподавания финансовой грамотности, разработанной для российских школ. В Свердловской области этой весной наибольшее количество просмотров собрали темы, посвященные умению сберегать деньги, правильно пользоваться кредитными продуктами, а также защите от мошенников", — отметил заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Лебедев.

Онлайн-уроки Банк России проводит с 2015 года. В качестве экспертов на вебинары привлекаются преподаватели вузов, сотрудники крупных банков и профессиональные участники финансового рынка. 

Осенняя сессия уроков по финансовой грамотности начнется 14 сентября 2023 года. Подключиться к ним можно индивидуально из дома или в составе класса и группы учеников из школ, техникумов и колледжей. 

Напомним, Свердловская область запускает первые в России агроклассы. 

Областная газета Свердловской области

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