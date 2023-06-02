По решению Евгения Куйвашева 7 свердловских сельских школ получат деньги на ремонт спортзалов

В прошлом году спортзалы были отремонтированы в семи сельских школах. Фото: Павел Ворожцов

В 2023 году на ремонт семи спортивных залов в сельских школах Свердловской области по решению Евгения Куйвашева будет выделено около 8 миллионов рублей. Претенденты на средства будут определены в результате конкурсного отбора.

В 2024 году на эти цели будет выделено порядка 9 миллионов рублей. Это деньги из регионального бюджета и федеральные средства, которые получила Свердловская область. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Отметим, что в прошлом году спортзалы были отремонтированы в сельских школах Большого Трифоново, Криулино, Куминовского, Горбуновского, Рудного, Яра, Висима. В министерстве образования и молодежной политики региона отметили, что залы используются для занятий физкультурой и спортом в том числе во внеурочное время.

По словам министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова, с 2014 года ремонт спортивных залов сделан в 203 сельских школах, расположенных в 39 муниципалитетах. Создание современной инфраструктуры и формирование высококвалифицированных педагогических коллективов в сельских школах и школах малых городов — одно из важных направлений работы по развитию системы образования.

"Неважно, где живет ребенок — в мегаполисе или в селе, — он должен иметь доступ к качественному образованию, развитию способностей и талантов", — отметил Юрий Биктуганов.

Реконструкция спортзалов проводится по федеральному проекту "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование", направленного на создание в сельских школах комфортных условий для занятий физической культурой и спортом. Развитию сельских школ способствует и активная включенность Свердловской области в реализацию федеральной программы "Земский учитель". В новом учебном году благодаря ей в уральских селах появятся 34 новых учителя, которые прошли конкурсный отбор.

Ранее "Областная газета" писала, что в День защиты детей Евгений Куйвашев поручил уделить повышенное внимание благополучию и защите юных свердловчан.

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