«Быть учителем – дело почетное»

Юрий БИКТУГАНОВ, министр образования и молодежной политики Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов.

2023 год указом Президента России Владимира Владимировича Путина объявлен Годом педагога и наставника. И все мероприятия Года направлены на повышение престижа профессии учителя, в том числе ведущего наставническую деятельность.

В нашем регионе лучшие педагоги получают награды и премии. В прошлом году губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев учредил почетное звание «Заслуженный учитель Свердловской области» с единовременной выплатой в размере 30 тысяч рублей и ежемесячной выплатой в размере одной тысячи рублей.

Это звание было присвоено девяти учителям из Нижнего Тагила, Сухого Лога, Красноуфимска, Среднеуральска и других городов. В этом году на награду претендуют уже 12 педагогов. Кроме того, свердловские учителя будут отмечены и на федеральном уровне.

Губернатор учредил персональные премии педагогам, которые участвуют в различных профессиональных конкурсах и побеждают на региональном этапе. Премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей получают лучшие воспитатели года, лучшие учителя, психологи, дефектологи. Также поощряются педагоги, которые добились значительных результатов в подготовке победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

В течение года мы продолжим реализовывать комплекс мер по закреплению педагогических кадров в территориях. Сегодня в системе образования Свердловской области работают более 76 тысяч педагогов, и 26 процентов из них – молодежь в возрасте до 35 лет. Молодым специалистам до присвоения квалификационной категории размер оклада в течение двух лет увеличивается на 20 процентов, что, соответственно, увеличивает размер заработной платы.

Для сельских педагогов сохраняется 25-процентная надбавка к зарплате за работу в сельской местности, а также льготы на оплату коммунальных услуг.

Кроме того, в регионе продолжится строительство жилья для работников бюджетной сферы, в том числе для учителей. Недавно по поручению губернатора квартиры в новом доме на условиях соцнайма получили 12 педагогов в Сухом Логе и 34 педагога в Верхней Пышме. Сейчас идет строительство многоквартирного дома в Красноуфимске, 21 квартира в котором также будет предоставлена бюджетникам.

Свердловская область – единственный регион, где функционирует санаторий-профилакторий «Юбилейный» для оздоровления педагогов. Располагается он в поселке Буланаш (Артемовский ГО). Ежегодно совместно с областной Федерацией профсоюзов мы выделяем квоты на путевки и около 1 500 свердловских учителей в течение 15 дней проходят в нем курс лечения. В этом году по поручению губернатора санаторию выделены средства из областного бюджета на закупку нового оборудования для оздоровительных процедур и строительство спортивной площадки.

Также в этом году на территории Свердловского областного педагогического колледжа в честь педагогов региона будет установлена скульптурная композиция «Первому учителю». Она будет напоминать, каким должен быть настоящий учитель – ответственным, преданным своей профессии человеком с огромным сердцем.

Конечно, в Год педагога и наставника хочется еще раз поблагодарить всех свердловских учителей за добросовестный труд. Система образования – одна из самых динамичных, инновационных и развивающихся, и от мастерства каждого педагога во многом зависит, какими вырастут наши дети. На федеральном и региональном уровнях сегодня делается все возможное для повышения престижа этой замечательной и очень важной профессии. Пусть Год педагога и наставника сложится для всех удачно. Здоровья, благополучия и успехов!