Школы сёл и малых городов принимают победителей

Ольга Топычканова (слева) – педагог с 30-летним стажем. Сейчас она планирует переехать в Ирбит и пришла познакомиться со своей новой школой № 8 и ее директором Натальей Арнаутовой. Фото: Юлия Берсенева / «НТС-Ирбит».

В 2023 году школы Свердловской области примут новых 34 учителя, которые прошли конкурсный отбор по программе «Земский учитель» и планируют работать в селах и небольших городах. За переезд на Средний Урал педагоги получат по миллиону рублей.

Земские учителя появятся в более чем 30 школах – тех, которые они выбрали сами, рассказали в областном министерстве образования и молодежной политики. Больше всего педагогов приедет в Сухой Лог, Арти, Ирбит и Красноуфимск. Это преподаватели математики, русского языка и литературы, истории, физики, технологии, информатики, и учителя начальных классов.

Так, в Ирбите намерена работать учитель технологии Ольга Топычканова из Башкирии, рассказали в городском управлении образования. Вчера она приезжала в город, чтобы познакомиться со школой № 8 и по­общаться с педагогами.

В Качканар из Екатеринбурга переедет учитель русского языка и литературы Евгения Трусова. В уральской столице она снимает жилье с мужем и шестилетним сыном, и работает в две смены.

– Выбрали Качканар, потому что, во-первых, мне нравится атмосфера этого небольшого города. Бывала здесь неоднократно. Во-вторых, слишком накладно жить в съемном жилье в уральской столице – накопить на свое нереально. И, конечно, я думаю о будущем своего сына. Работая в две смены, с утра до ночи, я его практически не вижу. В Качканаре такая возможность будет, – поделилась она с «ОГ».

Еще одна участница программы «Земский учитель» – преподаватель английского языка Анна Синельникова – уже работает в Качканаре. В 2021 году она переехала в этот город из Челябинской области.

– Не люблю шумные мегаполисы, а здесь мне сразу понравились и город, и школа – новая, современная. О принятом решении ни разу не пожалела, – рассказала она.

Напомним, программа «Земский учитель» стартовала в 2020 году по инициативе Президента России Владимира Путина. Она реализуется в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Цель программы – привлечь новых педагогов в сельскую местность и малые города.

– За два года по программе в Свердловскую область при­ехали 102 педагога из Челябинской, Омской, Самарской областей, с Дальнего Востока, Южного Урала. Уже приняты 380 за­я­вок от педагогов, желающих работать в нашем регионе. Учитывая такую востребованность, квоту по рабочим местам мы планируем увеличить почти вдвое: с 34 в текущем году до 96 в следующем, – сказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.