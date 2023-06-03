Бизнесу – активности, регуляторам – дружелюбия

Фото: Пресс-служба УрГЭУ

В Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) подвели итоги десятилетия проведения оценки регулирующего воздействия (ОРВ) в регионах страны. К диалогу в совмещенных онлайн- и офлайн-форматах присоединились представители науки, власти и бизнеса из 13 регионов России и из Казахстана.

И.о. завкафедрой экономической теории и прикладной социологии УрГЭУ и руководитель Центра регуляторных компетенций УрГЭУ доктор экономических наук Ирина Рахмеева выступила модератором круглого стола «Регуляторная политика: практики эффективного диалога бизнеса и власти. Десять лет региональному институту ОРВ – итоги и перспективы». Она провела экскурс в историю развития практики оценки регулирующего воздействия (ОРВ) в регионах России.

В свое время Екатеринбург стал одним из пилотных городов внедрения ОРВ, а сейчас является одним из флагманов в этом направлении. Однако до сих пор остается немало проблем.

– Важно создать на всех уровнях власти единую систему регуляторной политики, начиная от единообразной практики жизненного цикла регуляторных норм до реестра обязательных требований. ОРВ – инструмент публичной подотчетности власти, но ни один институт не работает без организованных санкций, поэтому установление ответственности органов власти за недобросовестное отношение к ОРВ будет способствовать повышению эффективности оценки. За десятилетнюю практику организации и проведения оценки регулирующего воздействия я вывела формулу успеха данного института: политическая воля руководства региона или муниципалитета, компетентность органов власти и активность бизнес-сообщества, – отметила ключевые задачи по развитию регуляторики в регионах страны Ирина Рахмеева.

Участники дискуссии поддержали идею, что важно создать единую систему, в том числе реестр обязательных требований, и действовать по принципу: если нет требования в реестре, значит, нет проверок и привлечения предпринимателя к ответственности. Это будет способствовать повышению прозрачности правового поля и доверия к власти, уровню защищенности прав предпринимателя. А также повысит число активных участников диалога с властью со стороны бизнес-сообщества. Этим процессам готов способствовать и ­УрГЭУ.

– В следующем году мы планируем запустить уникальную для России программу магистратуры «Специалист по связям с органами власти», которая позволит бизнесу наладить диалог с регуляторами, – пояснила Ирина Рахмеева.

И.о. ректора УрГЭУ, проректор по учебно-методической работе и качеству образования Дмитрий Карх добавил: «Наш вуз учит, как организовывать, финансировать, защищать и проверять бизнес, и мы очень тесно работаем с органами власти, предпринимательским сообществом. Сообща мы сможем, надеюсь, определить векторы дальнейшего движения в нынешних непростых условиях».

Прикладную значимость круглого стола для повышения активности участия бизнеса в публичных консультациях по проектам регуляторных актов и обмена лучшими практиками отметила Наталья Сорокина, начальник отдела цифровых проектов в регуляторной политике департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития России.

Тезисы Ирины Рахмеевой во многом поддержала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх. Она добавила, что среди всех факторов, влияющих на предпринимательскую деятельность, один из важнейших – экономические и регуляторные риски. Например, в 2023 году уполномоченному уже поступило множество жалоб от свердловских предпринимателей на действия налоговых служб.

– Непредсказуемо возникающие в этом случае задержки в работе не только создают проблемы предпринимателям, но и просто отбивают охоту заниматься бизнесом. Хотелось бы совместно с экспертами из других регионов найти способ снизить регуляторные риски для бизнеса, поскольку справиться, например, с конкурентной борьбой за инвестиции могут те регионы, где сформировалась доброжелательная регуляторная среда, – подчеркнула Елена Артюх.

Например, благодаря разработанным Еленой Артюх рекомендациям Ачитский и Артемовский городские округа снизили плату за аренду муниципального имущества, а в Серове и Каменске-Уральском значительно расширился круг получателей имущественной поддержки малого и среднего бизнеса.

В ходе обсуждения эксперты отметили болевые точки процедур ОРВ и предложили механизмы повышения эффективности как самой оценки, так и проведения публичных консультаций. Участники из Екатеринбурга, Москвы, Ханты-Мансийска, Читы и Астаны (Республика Казахстан) поделились лучшими практиками участия в формировании регулирования.

Круглый стол был организован Центром регуляторных компетенций УрГЭУ совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Свердловской области при поддержке Минэкономразвития России и министерства инвестиций и развития Свердловской области в рамках Уральской недели бизнеса.

Участниками стали более 60 представителей экспертного и научно-образовательного сообществ, деловых кругов, общественных объединений, органов государственной и муниципальной власти, уполномоченные по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации.

Резолюция круглого стола будет направлена в профильные федеральные и региональные органы власти и ключевые бизнес-объединения.

Материал размещен в рамках совместного информационного проекта редакции «Областной газеты» и Уральского государственногоэкономического университета (УрГЭУ).