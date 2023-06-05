В УрФУ в проектное обучение вовлечены более 8 тысяч студентов

В Уральском федеральном университете (УрФУ) растет количество студентов, которые учатся с применением проектного обучения — их уже более 8 000. В осенний семестр 2022 года практические проекты были введены в рамках 129 программ, по сравнению с весной прирост составил 47%.
Как сообщает пресс-служба УрФУ, увеличилось и число партнеров, которые заинтересованы в работе со студентами. Кураторы от организаций помогают им при выполнении проектов.
"В августе 2022 года для курирования проектного обучения создан специальный отдел. Мы также внесли изменения в Положение о проектном обучении: добавили возможность в программах магистратуры вести научно-исследовательскую работу в проектном формате", — приводит пресс-служба УрФУ слова заместителя проректора по проектному обучению и дополнительному профессиональному образованию Валентины Овчинниковой.
В осеннем семестре 2022/23 учебного года студенты выполнили 1 856 проектов, из них 853 — с внешним заказчиком. Среди институтов лидирует радиофак — 702 проекта.
По словам Валентины Овчинниковой, студенты сами предлагают, как сделать проектное обучение удобнее. Так, учащиеся Института радиоэлектроники и информационных технологий разработали чат-бота, который напоминает участникам проекта о ключевых точках и задачах, которые нужно выполнить в ближайшее время.
В этом году выпускаются первые студенты бакалавриата с проектным обучением. Те, кто имеет успешно реализованные проекты, получат специальный вкладыш в диплом с краткой информацией о работе и достигнутых результатах.
В перспективе будут развиваться межпрограммные проекты.
Ранее "Областная газета" писала, что свердловские студенты разработают проектные решения для скоростной трассы Москва — Казань — Екатеринбург.
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