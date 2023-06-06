В Екатеринбурге прошла акция Русского географического общества "Ночь географии"

На одной из площадок студенты участвовали в геологическом квесте "Минералы Урала". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В просветительской акции "Ночь географии" приняли участие около ста уральских студентов. Мероприятие организовали свердловское отделение Русского географического общества и Уральский государственный педагогический университет.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, акция призвана укрепить имидж географии, сформировать знания о современном состоянии географической науки и способствовать ее популяризации. "Ночь географии" привлекает внимание к ценности природного наследия и этнокультурного разнообразия.

"Подобные мероприятия уже успели зарекомендовать себя новыми формами проведения интеллектуального досуга. И радует, что есть интерес со стороны молодежи. Все мы понимаем, что география неотделима от повседневной жизни любого человека. Уверен, что вскоре эта наука вновь вернет себе популярность, как это было несколько веков назад, в период великих географических открытий", — рассказал заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Евгений Бирюк.

В рамках "Ночи географии" в главном учебном корпусе УрГПУ были организованы 3 площадки. На одной из них студенты участвовали в геологическом квесте "Минералы Урала". Ребята знакомились с месторождениями и полезными ископаемыми Урала и России. Также прошел мастер-класс по определению поделочных камней и их свойств. Участники узнали историю их добычи и изучения на Урале, влияние минералов на мировую культуру и экономику. На мастер-классе "По следам древних эпох", посвященном палеонтологическим исследованиям и находкам, студенты смогли познакомиться с настоящими образцами ископаемой флоры и фауны — аммониты, брахиоподы, белемниты, папоротники, каменный и бурый уголь и многое другое.

Отметим, что акция "Ночь географии" прошла на 921 площадке по всей России.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ранее "Областная газета" писала, что мероприятия "Библионочи-2023" посетили более 45 тысяч свердловчан.

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