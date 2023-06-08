Главный редактор "Областной газеты" Александр Лакедемонский вошел в состав государственной экзаменационной комиссии журфака УрФУ

На журфаке УрФУ началась защита выпускных квалификационных работ. Фото предоставлено департаментом "Факультет журналистики" УрФУ

В департаменте "Факультет журналистики" Уральского федерального университета сегодня началась защита выпускных квалификационных работ (дипломов), она пройдет с 8 по 16 июня, передает корреспондент "Областной газеты".

В этом году по направлению подготовки "Журналистика" факультет планирует выпустить 89 молодых специалистов. 56 из них обучались на дневном отделении, 33 — на заочном.

Их работы будет оценивать государственная экзаменационная комиссия, в которую вошли преподаватели журфака, обладающие учеными степенями, а также руководители ряда ведущих СМИ региона. Возглавляет комиссию председатель Общественной палаты Свердловской области, глава Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин.

"Я седьмой год возглавляю государственную аттестационную комиссию. Хочу отметить, что уровень выпускников растет. Экзамены все сдают по-разному, но если выпускники настроились идти в профессию, то их результаты лучше — это очень подготовленные, профессиональные люди; если бы я бы главным редактором какого-то СМИ, многих бы пригласил на работу. Важно, что в состав комиссии входят преподаватели и люди, занимающиеся практической журналистикой. Это традиция нашего журфака. Такой состав обогащает работу комиссии и самих ребят. Безусловно, они ориентируются на своих преподавателей, но им очень интересно мнение практикующего журналиста", — подчеркнул в беседе с корреспондентом "Областной газеты" Александр Левин.

Фото: предоставлено департаментом "Факультет журналистики" УрФУ

Фото: предоставлено департаментом "Факультет журналистики" УрФУ

В состав аттестационной комиссии входят 14 человек: 7 преподавателей и 7 представителей СМИ региона. Среди них — главный редактор "Областной газеты" Александр Лакедемонский.

"Мы сотрудничаем с родным факультетом и, конечно же, с удовольствием приняли предложение об участии в работе комиссии. Нам и важно, и интересно увидеть ребят, которые уже завтра придут работать в профессию. Оценить их потенциал, понять их взгляды и жизненные приоритеты. Хорошо, что и в составе комиссии, и в числе рецензентов дипломов есть журналисты-практики. Мне всегда интересно работать вместе с коллегами из других изданий, сравнивать наши мнения и подходы по тем или иным вопросам", — отметил Александр Лакедемонский.

Фото: предоставлено департаментом "Факультет журналистики" УрФУ

В Свердловской области работает одна из лучших журналистских школ России. Уральский журфак выпустил более 8 000 специалистов, которые сделали не только успешную профессиональную, но и политическую карьеру. В их числе: Александр Левин, председатель Свердловского творческого союза журналистов и председатель Общественной палаты региона;

Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области;

Алексей Сотсков, помощник заместителя председателя Правительства РФ — руководителя аппарата Правительства РФ;

Андрей Кузнецов, депутат Госдумы;

Михаил Нелюбин, генеральный директор АО "Бизнес Ньюс Медиа" (издатель газеты "Ведомости");

Анна Айбашева, директор по коммуникациям Национальной медиагруппы;

Павел Зарубин, журналист телеканала "Россия-1", ведущий "Прямой линии с Владимиром Путиным";

Элина Тихонова, ведущая телеканала "РБК";

Вадим Челиков, заместитель руководителя пресс-службы Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Сегодня выпускники уральского факультета журналистики успешно работают в СМИ: газетах, журналах, сетевых ресурсах, на радио и телевидении, а также в издательствах, PR-структурах и рекламных агентствах.

Ранее "Областная газета" вручила спецпризы на всероссийских конкурсах школьной прессы "Автограф" и "ПрессКОД" в Екатеринбурге.