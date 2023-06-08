Лучшего учителя родного языка и литературы выбрали в Свердловской области

Лучший учитель родного языка преподает в селе Акбаш Нижнесергинского района. Педагог по татарскому языку — воспитатель центра образования "Наследие" Лариса Ахматова победила в региональном этапе всероссийского профессионального конкурса.
2023 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом педагога и наставка. Общественное признание труда педагогов и повышение престижа профессии учителя соответствуют целям и задачам национального проекта "Образование".
Лучшего учителя родного языка и литературы выбирало педагогическое сообщество из числа свердловских филологов. По условиям конкурса на первом этапе претендентам необходимо было представить фрагмент видео с занятия. В финале участникам предстояло провести мастер-класс с элементами урока и воспитательного события. За победу в номинации "Учитель родного языка и литературы" регионального этапа боролись учителя из Артей, Ирбита, Нижних Серег, Нижнего Тагила, Туринска, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Лариса Ахматова из села Акбаш показательный урок посвятила традициям и обычаям проведения татарского и башкирского праздника Сабантуй.
"Я работаю воспитателем уже восемь лет. Все занятия проходят на русском. Татарский в центре образования преподается в рамках факультативных занятий, внеурочного обучения, музыкальных занятий, общаться с детьми стараюсь на татарском, чтобы прививать им этнокультурный компонент. Изучаем творчество великих татарских поэтов Мусы Джалиля, Габдуллы Тукая и других. Дети с радостью воспринимают эту информацию", — рассказала Лариса Ахматова.
Теперь Лариса Ахматова представит Свердловскую область в заключительном этапе всероссийского конкурса. Он состоится в Карачаево-Черкесской Республике с 18 по 25 сентября.
Второе и третье места в региональном этапе конкурса заняли учителя русского языка и литературы: Фидания Бархаева из Поташкинской средней школы деревни Артя-Шигири Артинского городского округа и Екатерина Киоссе из школы № 18 Нижнего Тагила.
Напомним, благодаря инициативе Евгения Куйвашева в села Свердловской области переедут более 30 лучших российских учителей.
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В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».