Лучшего учителя родного языка и литературы выбрали в Свердловской области

Лучшего учителя родного языка и литературы в регионе выбирало педагогическое сообщество из числа филологов Среднего Урала. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Лучший учитель родного языка преподает в селе Акбаш Нижнесергинского района. Педагог по татарскому языку — воспитатель центра образования "Наследие" Лариса Ахматова победила в региональном этапе всероссийского профессионального конкурса.

2023 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом педагога и наставка. Общественное признание труда педагогов и повышение престижа профессии учителя соответствуют целям и задачам национального проекта "Образование".

Лучшего учителя родного языка и литературы выбирало педагогическое сообщество из числа свердловских филологов. По условиям конкурса на первом этапе претендентам необходимо было представить фрагмент видео с занятия. В финале участникам предстояло провести мастер-класс с элементами урока и воспитательного события. За победу в номинации "Учитель родного языка и литературы" регионального этапа боролись учителя из Артей, Ирбита, Нижних Серег, Нижнего Тагила, Туринска, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Лариса Ахматова из села Акбаш показательный урок посвятила традициям и обычаям проведения татарского и башкирского праздника Сабантуй.

"Я работаю воспитателем уже восемь лет. Все занятия проходят на русском. Татарский в центре образования преподается в рамках факультативных занятий, внеурочного обучения, музыкальных занятий, общаться с детьми стараюсь на татарском, чтобы прививать им этнокультурный компонент. Изучаем творчество великих татарских поэтов Мусы Джалиля, Габдуллы Тукая и других. Дети с радостью воспринимают эту информацию", — рассказала Лариса Ахматова.

Теперь Лариса Ахматова представит Свердловскую область в заключительном этапе всероссийского конкурса. Он состоится в Карачаево-Черкесской Республике с 18 по 25 сентября.

Второе и третье места в региональном этапе конкурса заняли учителя русского языка и литературы: Фидания Бархаева из Поташкинской средней школы деревни Артя-Шигири Артинского городского округа и Екатерина Киоссе из школы № 18 Нижнего Тагила.

Напомним, благодаря инициативе Евгения Куйвашева в села Свердловской области переедут более 30 лучших российских учителей.

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