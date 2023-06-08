Воспитанники детских домов Екатеринбурга прошли уникальный курс социальной адаптации

Проект позволил подросткам получить навыки взаимодействия с новыми людьми. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Выпускниками уникальной программы адаптации стали 17 подростков из детских социальных учреждений Екатеринбурга. Курс был реализован ретейлером "Магнит" совместно с министерством социальной политики и министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области.

Несколько месяцев ребята в возрасте от 14 до 16 лет проходили тренинги, на которых учились планировать свое время и бюджет, развивали коммуникативные способности и умение работать в команде. Завершающим этапом обучения стала оплачиваемая стажировка в магазинах "Магнит Косметик". Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По словам первого заместителя министра социальной политики региона Евгения Шаповалова, этот проект дает подросткам множество возможностей. Они получили знания о товарах народного потребления, навыки взаимодействия с новыми людьми, адаптации к коллективу, рабочему графику. Все это им пригодится, независимо от того, где и как будет строиться карьера ребят.

"Надеемся, что проект станет постоянным и многие дети смогут получить знания и опыт освоения профессии", — добавил Евгений Шаповалов.

Отметим, все участники проекта прекрасно проявили себя в ходе стажировки, и директора магазинов готовы принять их на постоянную работу. В ближайшее время сотрудничество может продолжиться с тремя подростками, уже достигшими 16-летнего возраста. Остальные рассматривают для себя эту возможность в недалеком будущем.

"Сейчас я заканчиваю девятый класс, потом собираюсь в кулинарный колледж. Но интерес к работе в магазине сохраняется. Больше всего мне понравилось работать на выкладке товара: красиво все размещать, упорядочивать пространство. Особенных сложностей в работе не было — наверное, потому что я заранее настроила себя на то, что нет трудностей, есть задачи, которые надо решать", — рассказала участница проекта Юлия Л.

Ее наставницей стала директор одного из магазинов Татьяна Сергеева. Она отметила, что с появлением юной сотрудницы команда сильнее сплотилась, все с удовольствием помогали девушке.

"Для бизнеса проект важен тем, что помогает нам создавать инклюзию — условия работы для разных социальных групп, позволяет нашим сотрудникам становиться внимательнее и добрее к людям в любых ситуациях и сплачивает нашу команду", — добавила директор корпоративной академии розничной сети Елена Фабер.

Отметим, социализация детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, является одной из задач Десятилетия детства, объявленного в России Президентом Владимиром Путиным до 2027 года.

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