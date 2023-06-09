В преддверии Дня России свердловские школьники получили паспорта из рук Евгения Куйвашева

Евгений Куйвашев подчеркнул, что именно от молодого поколения зависит будущее региона и страны. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 9 июня вручил паспорта десяти уральским школьникам. Все они отличились в учебе, спорте, искусстве и общественной жизни, сообщает департамент информационной политики региона.

"Сегодня — один из самых важных и, уверен, памятных дней в вашей жизни. В канун государственного праздника, Дня России, вы получаете свой основной документ — паспорт гражданина Российской Федерации. Наша страна — сильное и успешное государство с многовековой историей, богатейшим культурным наследием, крепкими традициями. Важнейшими ценностями нашего народа всегда были и остаются честь, достоинство, справедливость, чувство долга, любовь к родной земле. Быть гражданином России означает быть наследником славных традиций, преемником этих ценностей. А это большая ответственность! И сегодня она возлагается и на вас", — обратился Евгений Куйвашев к школьникам.

Глава региона также отметил, что от молодого поколения зависит будущее Свердловской области и России. Молодежи предстоит развивать экономику, совершать научные и технические прорывы.

В числе тех, кто получил паспорта из рук Евгения Куйвашева, Маргарита Митюнина. Девочка с 9 лет занимается игрой на гитаре. Она обладатель множества престижных наград всероссийских и международных музыкальных конкурсов. На торжественной церемонии вручения паспортов Маргарита Митюнина сыграла композицию "Танго".

"Каждый раз, когда я выхожу на сцену, меня переполняют эмоции. Я очень рада, что мне выпал такой шанс получить паспорт из рук губернатора и сыграть на этой сцене. Паспорт для меня — это новая ответственность, стимул расти к новым высотам", — сказала Маргарита Митюнина.

Маргарита Митюнина на торжественной церемонии вручения паспортов сыграла композицию "Танго". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Также паспорта на торжественной церемонии получили:

Леонид Иванов и Ксения Тарантович — ученики Уральской специальной музыкальной школы, лауреаты всероссийских и международных конкурсов;

Мария Маслова — студентка Уральского хореографического колледжа, многократный лауреат Всероссийского конкурса хореографического искусства "Гранд Па";

Александра Суворова — активистка Всероссийского движения детей и молодежи "Движение Первых" из Первоуральска, победительница школьных олимпиад по литературе и английскому языку;

Дмитрий Девятых — ученик академии хоккея "Спартаковец", серебряный медалист первенства Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов;

Илья Малкин — ученик детской спортивной школы олимпийского резерва "Локомотив-Изумруд", обладатель второго места на Всероссийских соревнования по волейболу среди юношей и первого места в первенстве УрФО по волейболу;

Максим Корчагин — ученик детской спортивной школы олимпийского резерва "Уктусские горы", обладатель призовых мест соревнований по горнолыжному спорту;

Анастасия Павлова — ученица академии футбольного клуба "Урал", победительница межрегиональных соревнований "Первенство Приволжского, Сибирского и Уральского федеральных округов" среди девушек;

Матвей Атаманов — ученик академии футбольного клуба "Урал", победитель региональных соревнований "Первенство Свердловской области" по футболу, серебряный призер межрегиональных соревнований "Первенство Приволжского, Сибирского и Уральского Федеральных округов по футболу".

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