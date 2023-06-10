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Общество / Образование
10 июня 2023, 12:19

В УрФУ увеличилось количество бюджетных мест

УрФУ

В новом учебном году в УрФУ предусмотрено 9 876 бюджетных мест. Фото: Галина Соловьева

В новом учебном году в Уральском федеральном университете предусмотрено 9 876 бюджетных мест для студентов — больше, чем годом ранее (9 294). 6 346 человек будут обучаться на контрактной основе.

Значительно возросло количество бюджетных мест по гуманитарным направлениям. В частности, число бюджетных мест увеличено в три раза по направлениям:

  • "Филология",
  • "Лингвистика",
  • "Востоковедение и африканистика".  

Впервые 15 бюджетных мест выделено на специалитет "Перевод и переводоведение" — ранее здесь они не были предусмотрены.  

В 2023 году университет запускает более 20 новых программ. Впервые открыта магистратура по юриспруденции, программа "Правовое обеспечение экономической деятельности в цифровой среде", запущен специалитет по фармации — институт естественных наук и математики продолжает открывать программы в сфере медицины.

Из нового стоит отметить и программу "Китайский язык и китаистика", в ходе изучения которой студенты получат фундаментальные знания об истории, культуре, религиях, философии, экономике, международных отношениях и внешней политике стран Азии и Африки. Предусмотрено углубленное изучение Китая и китайского языка, которому будет уделяться от 12 до 16 часов в неделю.

В этом году УрФУ выпускает около 6 000 специалистов. Среди них студенты института радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ, которые первыми в вузе начали обучаться с использованием индивидуальных образовательных траекторий. 1 июля на площади перед главным учебным корпусом вуза пройдет традиционный праздник, посвященный этому событию. 

Напомним, ранее Евгений Куйвашев представил главе Минобрнауки Валерию Фалькову будущий кампус мирового уровня в Екатеринбурге. 

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Областная газета Свердловской области

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