По инициативе Евгения Куйвашева свердловские колледжи получат средства для подготовки специалистов сферы услуг и педагогов

Техникум индустрии питания и услуг "Кулинар" станет одной из учебно-производственных баз для новых кластеров. Фото: Павел Ворожцов

В рамках "Профессионалитета" на Среднем Урале появятся новые кластеры системы среднего профессионального образования (СПО). Минпросвещения РФ одобрило заявки региона, направленные на федеральное финансирование трех образовательных центров по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Свыше 200 миллионов рублей выделено на развитие одного кластера по направлению "Педагогика" и двух — "Туризм и сфера услуг". Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Для двух новых кластеров в сфере туризма и сферы услуг учебно-производственной базой стали Екатеринбургский торгово-экономический техникум и техникум индустрии питания и услуг "Кулинар". Образовательные учреждения получат по 70 миллионов рублей.

В объявленный Президентом России Владимиром Путиным Год педагога и наставника получит поддержку и Свердловский областной педагогический колледж. На эти цели выделено 60,5 миллионов рублей. На развитие новых кластеров СПО из областного бюджета планируется направить 44,5 миллиона рублей.

По словам министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова, Владимир Путин принял решение о построении новой системы подготовки кадров для экономики страны в сотрудничестве с конкретными предприятиями. Свердловская область одной из первой среди регионов вступила в реализацию проекта "Профессионалитет".

"И вот мы выходим на новый уровень — наряду с образовательно-производственными создаются кластеры социальной направленности, ведь сфера услуг и малого бизнеса точного так же, как промышленная и металлургическая отрасли, нуждается в инновационном подходе в вопросе подготовки кадров", — рассказал Юрий Биктуганов.

Образовательная программа "Профессионалитет" — это практическая подготовка специалистов под запрос конкретного предприятия или организации. Партнерами-работодателями новых кластеров по питанию и услугам станут управляющая компания "Отели Юста", ООО "Фридей-Франчайзинг", ООО "Хлебный дом", ООО "Комфорт", компания "Торг-Урал-Сервис", а также другие организации и рестораторы. В качестве потенциальных работодателей в направлении "Педагогика" выступят Дворец молодежи, центры детского и юношеского творчества и ряд муниципальных школ и детских садов.

В 2022 году по инициативе Евгения Куйвашева Свердловская область включилась в федеральную образовательную программу "Профессионалитет". Ее цели соответствуют приоритетам национального проекта "Образование". В регионе действуют пять кластеров: три в металлургической отрасли, по одному в машиностроительной и строительной. Учебно-производственные центры развиваются при участии предприятий, которые выступают основными заказчиками рабочих кадров. Первый набор студентов "Профессионалитета" составил порядка 2,5 тысяч человек. В этом году набор составит также более 2 тысяч абитуриентов.

Ранее "Областная газета" писала, что передовые уральские колледжи презентуют свои образовательные программы в Единый день профориентации.

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