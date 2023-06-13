Студентов Президентской академии на Урале обучат digital-технологиям в Центре управления регионом

Соглашение о сотрудничестве подписали филиал РАНХиГС и ЦУР. Фото: пресс-служба Уральского института управления – филиала РАНХиГС

Соглашение о сотрудничестве подписали Уральский институт управления — филиал РАНХиГС и Центр управления регионом (ЦУР) Свердловской области. Подписи под документом поставили директор вуза Олег Гущин и заместитель генерального директора АНО "Диалог регионы" Юлия Аблец.

"Президентская академия на Урале готовит будущих государственных и муниципальных служащих, которые к моменту выхода из вуза должны хорошо понимать работу Центра управления регионом Свердловской области. Потому что сейчас ведение госпабликов, работа с инцидент-менеджментом и внедрение новых форм взаимодействия с населением — ключевые компетенции чиновников. Мы уже начали практику проведения совместных образовательных форматов для студентов. Данное соглашение поможет инициировать совместные исследования, привлекать экспертов ЦУР, проводить совместные мероприятия", — прокомментировал руководитель Уральского института управления — филиала РАНХиГС Олег Гущин.

В рамках соглашения студенты смогут пройти практику и стажировку в свердловском ЦУРе. Лучших учеников планируют включить в кадровый резерв организации. В перспективе — совместная разработка программ профессиональной переподготовки специалистов.

"Мы очень рады сотрудничеству и готовы принять на практику и стажировку студентов по направлениям, связанным с digital-сферой. У нас появится возможность проводить образовательные мероприятия, практико-ориентированные обучения: лекции и мастер-классы на программах бакалавриата, магистратуры, а также программах дополнительного образования. Совместные образовательные программы и стажировки помогут подготовить профессиональные кадры и привлечь талантливых выпускников в нашу быстроразвивающуюся отрасль", — отметила руководитель ЦУР Свердловской области Валентина Ермакова.

Напомним, Президентская академия обучит 500 человек по проекту "Содействие занятости".