Екатеринбургские суворовцы вернулись с летней практики

Ребята познакомились с традициями, культурой и обычаями народов и национальностей РФ. Фото: пресс-служба Центрального военного округа

Воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища закончили летнюю практику. Ребята побывали в Ленинградской и Амурской областях, в Республике Татарстан.

Летняя практика проводится с целью профориентации суворовцев. Ребята также знакомятся с традициями, культурой и обычаями народов и национальностей Российской Федерации. Они узнали о том, как жили люди в годы Великой Отечественной войны в тех регионах, которые посетили. Приняли участие в запуске ракеты-носителя "Союз-2.1а" с радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА" № 1 с космодрома Восточный. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Свердловские суворовцы встретились с военнослужащими Центрального и Восточного военных округов, узнали о службе в армии, задали интересующие их вопросы. Также побывали в высших военных учебных заведениях Минобороны России, поговорили с курсантами, расспросили об особенностях обучения и проживания будущих офицеров. Старшие ребята провели мастер-классы по строевой, огневой, тактической, топографической и медицинской подготовке.

Ранее "Областная газета" писала, что отличники Екатеринбургского суворовского военного училища посетили космодром Восточный.

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