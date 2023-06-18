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18 июня 2023, 14:37

В России учреждена стипендия имени Камиля Валиева

Молодой ученый

Получать стипендию с 1 сентября 2023 года смогут талантливые студенты и аспиранты вузов. Фото: Павел Ворожцов

Стипендию имени одного из основоположников отечественной научной школы в области микроэлектроники Камиля Валиева учредило Правительство РФ. Получать ее с 1 сентября 2023 года смогут талантливые студенты и аспиранты вузов, а также научных организаций.

На стипендию имени Камиля Валиева могут претендовать:

  • студенты очной формы второго и последующих курсов бакалавриата и специалитета,
  • студенты любого курса магистратуры,
  • аспиранты.

Всего предусмотрено 50 стипендий для студентов с ежемесячной суммой выплаты 55 тысяч рублей, а также 30 — для аспирантов по 75 тысяч рублей ежемесячно.

Предполагается, что стипендию будут получать авторы лучших научных публикаций и исследовательских работ, проведенных в области электронной промышленности, победители и призеры международных или всероссийских олимпиад, а также участники федерального проекта "Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности".

Кандидатов на получение стипендии предложено выдвигать ученым советам образовательных и научных организаций. Окончательное решение о назначении стипендии будет принимать Минобрнауки РФ, отбирая претендентов на конкурсной основе.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев представил главе Минобрнауки Валерию Фалькову будущий кампус мирового уровня в Екатеринбурге. 

Областная газета Свердловской области

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