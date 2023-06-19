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19 июня 2023, 11:57

С 20 июня в УрФУ стартует приемная кампания

Прием документов в УрФУ

Отборочные комиссии УрФУ начнут работу 20 июня в 10:00. Фото: Алексей Кунилов

Прием документов на обучение в бакалавриате, специалитете и магистратуре стартует в Уральском федеральном университете (УрФУ) 20 июня. В этом году вуз подготовил 9 876 бюджетных мест для абитуриентов, сообщает пресс-служба учебного заведения.

Для поступающих на бакалавриат или специалитет предусмотрены:

  • 130 направлений подготовки (163 образовательные программы).

Для идущих на обучение в магистратуру предусмотрены:

  • 90 направлений (195 образовательных программ).

Впервые вуз открывает прием документов в магистратуру по направлению "Юриспруденция" по программе обучения "Правовое обеспечение экономической деятельности в цифровой среде". Институт естественных наук и математики продолжает открывать программы в сфере медицины. Выпускников приглашают на программу специалитета по фармации.

Отборочные комиссии УрФУ начнут работу 20 июня с 10:00 на втором этаже главного корпуса вуза. Абитуриенты смогут подать документы, а также задать интересующие вопросы сотрудникам и студентам вуза.

Напомним, УрФУ стал шестым в национальном рейтинге университетов по показателю "Бренд". 

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Областная газета Свердловской области

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