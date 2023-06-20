Свердловский областной медколледж увеличил набор первокурсников

С этого года диплом по некоторым специальностям можно получить на год раньше. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловском областном медицинском колледже (СОМК) начался прием документов. На первый курс планируется зачислить 4 230 студентов — это почти на 12% больше, чем в 2022 году. За счет бюджета будут учиться 2 140 ребят.

Увеличение числа бюджетных мест в образовательных учреждениях, которые готовят будущих медиков, соответствует задачам нацпроекта "Здравоохранение" в части обеспечения отрасли квалифицированными кадрами. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В колледже продолжится практика "губернаторского" набора абитуриентов. Напомним, по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в 2022 году было внедрено четырехстороннее соглашение между областным минздравом, СОМК, больницей и абитуриентом. В этом году для целевого обучения выделено на 90 бюджетных мест больше, чем в прошлом году: по заявкам медорганизаций планируется зачислить 370 человек, которые вернутся работать в местные больницы.

С этого года диплом по некоторым специальностям можно получить на год раньше. По новым образовательным стандартам на 12 месяцев сокращается срок подготовки специалистов по направлениям "Сестринское дело", "Лабораторная диагностика", "Медицинская оптика", "Медико-профилактическое дело", "Стоматология ортопедическая" и "Фармация". Эти профессии после 11 класса или на базе среднеспециального/высшего образования можно получить за 1 год и 10 месяцев.

По мнению директора СОМК Ирины Левиной, сокращение сроков подготовки специалистов со средним медицинским образованием оправданно.

"Учитывая высокую потребность здравоохранения в кадрах, эта мера частично поможет перекрыть дефицит. На качестве обучения это не отразится за счет углубленного изучения практической стороны профессии и возможности получения дополнительных навыков", — пояснила руководитель медколледжа.

В СОМК в этом году впервые открыт прием абитуриентов на специальности "Лечебное дело" и "Фармация" для выпускников 9 классов. Срок обучения на фельдшера или фармацевта на базе основного общего образования — 3 года 10 месяцев, на базе среднего общего образования — 2 года 10 месяцев.

Прием документов в СОМК продлится до 10 августа для специальностей, на которые предусмотрены дополнительные вступительные испытания. Психологическое тестирование потребуется пройти для поступления на сестринское, лечебное и акушерское дело. Физическую подготовку проверят у тех, кто подает заявления на специальность "Пожарная безопасность и защита в ЧС". Мануальные навыки оценят у будущих студентов по направлению "Стоматология ортопедическая". На остальные специальности документы принимаются до 15 августа.

Свердловский областной медицинский колледж — крупнейший в России образовательный комплекс. Он объединяет 12 филиалов в 12 городах региона. Ежегодно он выпускает почти 3 тысячи студентов.

Ранее "Областная газета" писала, что с 20 июня в УрФУ стартует приемная кампания.