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Общество / Образование
20 июня 2023, 22:53

Хорошее образование. Востребованная профессия. Гарантированная работа

  «Сегодня запрос у предприятий огромный, в том числе у предприятий оборонного комплекса. В идеале, если молодой рабочий или инженер придет на рабочее место сразу же после окончания колледжа или вуза. Там выучат его, что называется, «под себя». Фото: ДИП
«Сегодня запрос у предприятий огромный, в том числе у предприятий оборонного комплекса. В идеале, если молодой рабочий или инженер придет на рабочее место сразу же после окончания колледжа или вуза. Там выучат его, что называется, «под себя». Фото: ДИП

«Сегодня запрос у предприятий огромный, в том числе у предприятий оборонного комплекса. В идеале, если молодой рабочий или инженер придет на рабочее место сразу же после окончания колледжа или вуза. Там выучат его, что называется, «под себя». Фото: ДИП

Первый учебный год по программам «Профессионалитета» в нашем регионе завершили 1 600 студентов. На развитие среднего профессионального образования из федерального бюджета привлечено свыше 700 млн рублей.

Федеральный проект «Профессионалитет» – одна из инициатив Правительства России по социально-экономическому развитию страны до 2030 года.

Это практическая подготовка студентов колледжей и техникумов под запрос конкретного производства. Благодаря господдержке и инвестициям предприятий-участников учебные пространства превращаются в роботизированные участки с современными цифровыми лабораториями, соответствующие требованиям реального производства, а выпускники получают гарантированное трудоустройство.

Свердловская область присоединилась к проекту в начале 2022 года. Для его реализации был создан региональный Наблюдательный совет, возглавил который первый заместитель губернатора Алексей Шмыков.

На заседании совета министр образования и молодежной политики области Юрий Биктуганов отметил, что все обязательства по реализации проекта выполнены, учебный год завершили 1 600 студентов. На сегодня в регионе создано 4 образовательно-производственных кластера: 3 по металлургической и 1 по машиностроительной отраслям. В сентябре будет запущен пятый кластер – строительный.  А до конца года года появится еще три кластера: педагогики, сферы туризма и сферы услуг.

Областная газета Свердловской области
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