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Общество / Образование
21 июня 2023, 19:30

В свердловских детских лагерях встречают новый сезон проекта "День цифры"

"Урок цифры"

Квесты созданы на основе материалов проекта "Урок цифры". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"День цифры" состоится в детских лагерях Свердловской области. Для отдыхающих школьников проведут занятия в игровой форме, которые призваны пробудить интерес учащихся к IT-сфере и познакомить с IT-профессиями и актуальными информационными технологиями.

Проект "День цифры" был запущен Минцифры России совместно с Минпросвещения РФ и АНО "Цифровая экономика". Поддержку проекту оказывают российские IT-компании. Работа ведется в рамках национального проекта "Цифровая экономика".

Присоединиться к проекту могут все желающие. Методические программы со сценариями и описанием игровых механик, обучающие видеоинструкции для педагогов и вожатых, а также медиаконтент для детей доступны на сайте проекта, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. 

Программа игры "День цифры" проводится в течение одного дня и состоит из нескольких игровых блоков:

  • командная игра по станциям "Цифровой код",
  • проектная часть "Лагерь-АП (грейд)",
  • интеллектуальная командная игра "ЦифроКвиз".

"В игре "День цифры" можно принять участие в любое время года, ведь она может проводиться как на свежем воздухе, так и в закрытом пространстве лагеря. Каждый этап адаптирован для возрастных категорий 7–12 и 13–17 лет, поэтому сыграть смогут все воспитанники лагеря", — подчеркнула директор департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.

Напомним, ранее к профориентационному проекту "Билет в будущее" присоединились более 25 тысяч школьников Свердловской области. 

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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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