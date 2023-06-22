Ко Дню учителя более 30 свердловских педагогов получат президентские премии

Все учителя-лауреаты конкурса получат денежные вознаграждения ко Дню учителя. Фото: Алексей Кунилов

Президентские премии в размере 200 тысяч рублей за достижения в образовательной деятельности получат 36 педагогов из Свердловской области. В объявленный Президентом России Владимиром Путиным Год педагога и наставника они победили в конкурсе школьных учителей, добившихся высоких достижений в педагогической деятельности.

Конкурс призван повысить престиж педагогических профессий, что соответствует целям и задачам национального проекта "Образование". Более 100 учителей из десятков свердловских муниципалитетов участвовали во всероссийском отборе. Победителей определило федеральное жюри в составе экспертов в сфере образования, общественных деятелей и представителей родительского сообщества. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Лучшими на российском уровне признаны учителя из Екатеринбурга, Краснотурьинска, Нижнего Тагила, Новоуральска, Ирбита, Асбеста, Богдановича, Качканара, Лесного, Полевского, Каменска-Уральского, Слободо-Туринского района, поселков Шаля, Рефтинский и других территорий. Среди победителей — учителя начальных классов, русского языка и литературы, истории и обществознания, биологии, географии, химии, иностранного языка и информатики.

"Это достойный результат, который говорит о высоком качестве образования в наших школах. Важно, что для участия в конкурсе учителям необходимо было предоставить не только подтверждения профессиональных достижений, но и отзывы своих учеников и их родителей. А это — самая значимая оценка", — отметил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Екатерина Огородникова — одна из победительниц. Она работает учителем обществознания в краснотурьинской школе № 17. За 6 лет она подготовила несколько участников и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. По ее мнению, подготовка учеников к различным конкурсам и разработка индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных детей — одно из приоритетных направлений в педагогической работе. Молодому учителю бывает не просто выстроить контакт с учениками, особенно со старшеклассниками. Здесь главное — завоевать их доверие, вовлечь в общее дело и стать союзником.

"С самого начала мы с моим классом организовали проект социального тьюторства, где занимаемся нравственным и социальным развитием. И мои ученики знают, что всегда могут обратиться ко мне за любым советом. Я очень дорожу этим доверием с их стороны и стараюсь отвечать взаимностью", — рассказала Екатерина Огородникова.

Учитель английского языка лицея № 58 из Новоуральска Наталья Хасанова также стала лауреатом президентской премии. Многие ее выпускники связывают свою жизнь с лингвистикой, учатся в ведущих вузах страны на направлениях, где иностранный язык является профильным предметом.

"На мой взгляд, главное заинтересовать ребенка участием в том или ином конкурсе или олимпиаде и вселить уверенность в том, что все получится. Даже если первая попытка окажется неудачной, у трудолюбивого и замотивированного ребенка количество обязательно перерастет в качество", — считает Наталья Хасанова.

Все учителя-лауреаты конкурса получат денежные вознаграждения ко Дню учителя.

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге Павел Креков наградил победителей и призеров престижных олимпиад по информатике и математике.

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