В мероприятиях по финансовой грамотности примут участие более полутора миллионов свердловчан

УрГЭУ готов присоединиться к работе по повышению финансовой грамотности. Фото: Галина Соловьева

В 2023 году более полутора миллионов свердловчан примут участие в мероприятиях по финансовой грамотности. Об этом на заседании координационного совета по финансовой грамотности в Свердловской области заявил глава регионального минфина Александр Старков.

"Основное направление работы сегодня — не просто финансовое просвещение, а формирование правильных установок финансово-осмотрительного поведения жителей Среднего Урала. Необходимо охватить 100% учащихся образовательных учреждений региона программами по финансовой грамотности и нацелиться на подготовку квалифицированных педагогических кадров в области финансовой грамотности", — рассказал Александр Старков.

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ), на площадке которого прошло заседание координационного совета, готов присоединиться к образовательному процессу.

"В работе по повышению финансовой грамотности в Свердловской области есть "рабочее ядро" этого процесса. В свою очередь Уральский экономический университет всегда готов предоставить свои ресурсы, оперативно подключаться ко всем образовательным программам по финансовой грамотности. Мы видим, как активны муниципалитеты, и всегда готовы поддержать новые проекты, подготовить образовательные модули", — отметил ректор УрГЭУ Яков Силин.

Напомним, на базе УрГЭУ открыт Региональный центр финансовой грамотности (РЦФГ). Он является оператором программы повышения финансовой грамотности в Свердловской области, курируемой региональным минфином. По данным руководителя РЦФГ Алены Оболенской, в 2022 году мероприятиями по финансовой грамотности центр охватил более 4 тысяч свердловчан. В прошлом году около 450 педагогов и муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации в РЦФГ. Взаимодействие с муниципалитетами позволяет центру составлять рекомендации по развитию финграмотности населения с учетом индивидуальных особенностей городов, отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По итогам 2022 года более 1,5 млн свердловчан приняли участие в мероприятиях по финансовой грамотности. Это 40% от общей численности населения региона, что на 7% больше, чем в 2021 году. В 2023 году охват мероприятиями по финансовой грамотности планируется не ниже уровня 2022 года.

Ранее "Областная газета" писала, что свердловские власти на полях ПМЭФ договорились о реализации в регионе мультиформатного проекта по финансовой грамотности.

Еще по теме: