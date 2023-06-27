Пять свердловских школьников сдали ЕГЭ на 200 баллов

Максимальные баллы по двум предметам набрали выпускники из Екатеринбурга, Серова и Каменска-Уральского. Фото: Павел Ворожцов

По данным на 27 июня в Свердловской области 117 выпускников получили за единый государственный экзамен 100 баллов, пять ребят — 200 баллов за два экзамена. Около 6 тысяч школьников набрали от 80 баллов и больше, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Результаты ЕГЭ по иностранному языку, а также по информатике и информационным технологиям еще не известны.

Максимальные баллы по двум предметам набрали выпускники из Екатеринбурга, Серова и Каменска-Уральского. Одна из них — ученица каменск-уральской школы № 35 Софья Чванова — получила стобалльные результаты по русскому языку и литературе. Готовиться к ЕГЭ ей помогала мама — педагог Наталья Берсенева.

"Конечно, для меня это двойная радость и гордость — и как для родителя, и как для педагога. Главный залог успеха на ЕГЭ — самодисциплина, четкий тайм-менеджмент и четкое понимание: что ты делаешь и ради чего. Готовясь к экзаменам, Соня писала по пять-шесть сочинений в неделю", — рассказала Наталья Берсенева.

По 100 баллов за историю и обществознание получила выпускница екатеринбургской гимназии № 2 Арина Осинцева. Девушка планирует стать юристом. Ранее по 200 баллов получили ребята из школы № 27 Серова, школы № 19 и лицея № 12 Екатеринбурга.

По данным на 27 июня больше всего стобалльных работ у уральских школьников по русскому языку, химии, литературе и обществознанию. Лидируют 5 общеобразовательных учреждений Екатеринбурга:

в СУНЦ УрФУ — 13 стобалльников,

в гимназии № 9 — 8,

в гимназии № 2 — 6,

в гимназии № 116 — 3,

в лицее № 12 — 3.

Максимальные баллы за ЕГЭ также есть у школьников из муниципалитетов: Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Ревды, Асбеста, Новоуральска, Камышлова, Талицы, Сухого Лога, Качканара, Невьянска, Карпинска, Заречного и других территорий.

Основные дни ЕГЭ завершились 20 июня. До 1 июля в Свердловской области продолжается резервный этап, в котором участвуют выпускники, которые по уважительной причине не смогли участвовать в основные даты. Также резервными днями пользуются участники, у которых экзамены по выбранным предметам проводились в один день.

Ранее "Областная газета" писала, что по результатам первых госэкзаменов 50 свердловских выпускников получили 100 баллов.

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