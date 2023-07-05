Темы дня

Общество / Образование
5 июля 2023, 09:13

Диплом и «подъемные»

  Борис Ярков
Вручать дипломы первому заместителю губернатора помогала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анна Кузнецова. Фото: Борис Ярков

Вручать дипломы первому заместителю губернатора помогала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анна Кузнецова. Фото: Борис Ярков

Вчера более 760 выпускников Уральского аграрного университета получили дипломы о высшем образовании. Тем, кто отличился особыми успехами в учебной, научной и общественной деятельности, документ об окончании вуза вручил первый заместитель губернатора Алексей ШМЫКОВ. Торжественная церемония прошла на Вознесенской площади Екатеринбурга.

В Свердловской области успешно работают механизмы поддержки работников агропромышленной сферы. Так, по поручению губернатора Евгения Куйвашева, с 2017 года для молодых специалистов-аграриев, которые начинают трудовой путь в сельской местности, предусмотрена поддержка в виде «подъемных». На эти цели в 2023 году в бюджете региона запланировано более двух миллионов рублей.

 «Сельское хозяйство требует упорного труда и большой самоотдачи. Агропромышленный комплекс делает большое и важное дело – обеспечивает продовольственную безопасность региона, снабжает уральцев качественными, полезными и доступными продуктами. В стенах университета готовят высококвалифицированных специалистов, которых ждет отрасль сельского хозяйства, перерабатывающая промышленность региона», – отметил в обращении к выпускникам Алексей Шмыков.

«Все вы для региона – ценные кадры, которым предстоит внести свою лепту в развитие растениеводства, животноводства, переработку урожая и животной продукции региона», – напутствовала выпускников министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анна Кузнецова.

Отметим, Уральский государственный аграрный университет входит в топ-5 лучших отраслевых вузов страны по итогам рейтинга Министерства сельского хозяйства РФ. На протяжении более 80 лет университет осуществляет подготовку кадров практически для всех отраслей агропромышленного комплекса.

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.07.2023, 19:31 / Общество
Свердловский ансамбль танца победил в конкурсе в Душанбе
05.07.2023, 18:22 / Общество
Штормовое предупреждение объявлено на Среднем Урале
05.07.2023, 17:35 / Общество
6 и 7 июля будет перекрыто движение на автодороге P-242 Пермь — Екатеринбург
05.07.2023, 17:33 / Общество
Более 100 тысяч тонн корма заготовлено для сельскохозяйственных животных на Среднем Урале
05.07.2023, 17:19 / Общество
В Свердловской области успешные предприниматели поделятся опытом с начинающими бизнесменами