Диплом и «подъемные»

Вручать дипломы первому заместителю губернатора помогала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анна Кузнецова. Фото: Борис Ярков

Вчера более 760 выпускников Уральского аграрного университета получили дипломы о высшем образовании. Тем, кто отличился особыми успехами в учебной, научной и общественной деятельности, документ об окончании вуза вручил первый заместитель губернатора Алексей ШМЫКОВ. Торжественная церемония прошла на Вознесенской площади Екатеринбурга.

В Свердловской области успешно работают механизмы поддержки работников агропромышленной сферы. Так, по поручению губернатора Евгения Куйвашева, с 2017 года для молодых специалистов-аграриев, которые начинают трудовой путь в сельской местности, предусмотрена поддержка в виде «подъемных». На эти цели в 2023 году в бюджете региона запланировано более двух миллионов рублей.

«Сельское хозяйство требует упорного труда и большой самоотдачи. Агропромышленный комплекс делает большое и важное дело – обеспечивает продовольственную безопасность региона, снабжает уральцев качественными, полезными и доступными продуктами. В стенах университета готовят высококвалифицированных специалистов, которых ждет отрасль сельского хозяйства, перерабатывающая промышленность региона», – отметил в обращении к выпускникам Алексей Шмыков.

«Все вы для региона – ценные кадры, которым предстоит внести свою лепту в развитие растениеводства, животноводства, переработку урожая и животной продукции региона», – напутствовала выпускников министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анна Кузнецова.

Отметим, Уральский государственный аграрный университет входит в топ-5 лучших отраслевых вузов страны по итогам рейтинга Министерства сельского хозяйства РФ. На протяжении более 80 лет университет осуществляет подготовку кадров практически для всех отраслей агропромышленного комплекса.