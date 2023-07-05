Спорт и комфорт студенческой столицы

Возведением объектов кампуса занимается группа «Синара», её президент Михаил Ходоровский провел экскурсию для депутатов. Фото: Полина Зиновьева

Депутаты Законодательного Собрания посетили объекты Международного фестиваля университетского спорта и здания первой очереди нового кампуса Уральского федерального университета (УрФУ), возводимые по инициированному Президентом России нацпроекту «Наука и университеты». Парламентарии оценили уровень их готовности, отметив, что здесь созданы все условия для комфортного проживания студентов. Напомним, месяцем ранее губернатор Евгений КУЙВАШЕВ презентовал кампус УрФУ министру науки и высшего образования России Валерию ФАЛЬКОВУ, который дал ему высокую оценку.

– Посмотрев объекты воочию, испытали невероятную гордость за то, что имеем возможность находиться в студенческом комплексе такого высокого уровня и оснащения. Когда студенты увидят, какие им предлагаются возможности, они встанут в очередь за то, чтобы заселиться в эти общежития и иметь возможность жить на этой территории. Важно, что вместе с завершением строительства зданий благоустраивают и территорию. Здесь обеспечивается безопасность и будут созданы все условия для комфортного пребывания студентов, – сказала председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Сначала депутаты осмотрели Дворец водных видов спорта – крупнейшее сооружение такого рода в стране, общая площадь бассейнов которого – 60 тысяч квадратных метров. Под одной крышей разместились: детский, тренировочный, прыжковый и демонстрационный бассейны. Во Дворце уже прошли первые крупные соревнования – чемпионат России по прыжкам в воду.

Уже введены в эксплуатацию общежития, медицинские и общественный центры деревни Международного фестиваля университетского спорта. Совместно они образуют уникальную инфраструктуру кампуса мирового уровня, что приближает Екатеринбург к званию студенческой столицы России, о чем неоднократно заявлял Евгений Куйвашев.

Скоро будет сдана главная дорожная магистраль района – Новосинарский бульвар, который идет от Сибирского тракта до ЭКСПО-бульвара. Руководство УрФУ уже прорабатывает вопросы, связанные с транспортной доступностью кампуса.

– Построить столько объектов за 2,5 года было возможно только при продуктивном взаимодействии с губернатором Евгением Куйвашевым и областными властями. Общими усилиями у нас это получилось. К ноябрю 2025 года мы планируем сдать остальные объекты. Когда тут сформируется новый учебно-научный кластер, в том числе технопарк, Екатеринбург действительно станет студенческой столицей России, – заявил президент группы «Синара» Михаил Ходоровский..