В Екатеринбурге стартовал второй этап зачисления в первые классы

Из 157 школ Екатеринбурга в 95 еще есть места. Фото: Алексей Кунилов

С 6 июля по 5 сентября в Екатеринбурге проходит второй этап подачи заявлений для зачисления в первые классы на 2023–2024 учебный год. Прием ведется на свободные места без учета регистрации.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на сегодняшний день из 157 школ Екатеринбурга, которые открывали прием учеников в первые классы, в 95 есть места. Всего подано 22 662 заявления, свободных мест осталось 2 677.

Информация о свободных местах, а также телефоны горячих линий, по которым родители могут позвонить и получить ответы на все вопросы, касающиеся приемной кампании, размещены на официальных сайтах школ.

Подать заявление на зачисление в первый класс можно несколькими способами:

в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг;

лично через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

лично в общеобразовательную организацию по графику работы приемных комиссий;

заказным письмом с уведомлением о вручении через организации почтовой связи.

Подробная информация о процедуре записи в первые классы размещена на официальном портале Екатеринбурга.

Ранее «Областная газета» писала, что в первые классы екатеринбургских школ записали 20 тысяч детей.

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