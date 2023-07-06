Профессиональной переподготовкой участников СВО займется Уральский филиал Президентской академии

Уральский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) включил участников специальной военной операции (СВО) в список лиц, которые имеют право на бесплатную профессиональную переподготовку. Обучение будет проводиться в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».
Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, вуз также готов переобучать членов семей защитников России, погибших при выполнении задач в ходе боевых действий в зоне СВО.
«Ведется набор на десяток программ обучения. Самыми востребованными являются направления государственного и муниципального управления, юриспруденции и проектного менеджмента. Есть возможность дистанционного обучения», — рассказал директор уральского филиала Президентской академии Олег Гущин.
Также в числе доступных направлений профессиональной переподготовки: управление персоналом, экономическая безопасность, управление программным продуктом «1C: Предприятие», менеджмент в сферах образования и культуры, SMM и работа в социальных сетях, государственные и муниципальные закупки.
Кроме участников СВО и членов семей погибших защитников Отечества пройти бесплатное обучение в рамках федеральной программы могут:
- женщины в декрете и неработающие мамы с детьми до 7 лет;
- люди старше 50 лет;
- безработные;
- граждане до 35 лет без высшего или среднего специального образования;
- студенты последних курсов и выпускники ссузов и вузов;
- отслужившие в армии граждане, которые не нашли работу;
- граждане под риском увольнения и ряд других категорий.
Всего до конца года планируется обучить 500 представителей перечисленных категорий. С правилами подачи документов для участия в программе можно ознакомиться на официальном сайте РАНХиГС.
Напомним, ранее уральский филиал РАНХиГС приступил к обучению социальных координаторов, которые будут осуществлять комплексную поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Специалисты обеспечивают работу свердловского филиала государственного фонда «Защитники Отечества».
Филиал государственного фонда «Защитники Отечества» открылся в начале июня. За месяц он принял в работу около тысячи обращений. Большая часть из них касается различных мер поддержки: оформления документов для получения статуса ветерана или инвалида боевых действий, медицинской реабилитации и психолого-психотерапевтической помощи, содействия в протезировании, помощи в бытовых вопросах.
Ранее «Областная газета» писала, что в Екатеринбурге Президентская академия обучит 500 человек по проекту «Содействие занятости».
Еще по теме:
- Свердловский филиал государственного фонда «Защитники Отечества» открылся в Екатеринбурге
- В свердловский филиал фонда «Защитники Отечества» за месяц поступило около тысячи обращений
- Владимир Якушев призвал не допускать формального подхода в решении проблем участников СВО и их семей
Сюжет
Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».