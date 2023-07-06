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Общество / Образование
6 июля 2023, 18:10

Аттестаты об основном и среднем общем образовании получили воспитанники Кировградской школы-колонии

Аттестат

Выпускники девятых классов сдавали экзамены по русскому языку, математике, биологии, географии, обществознанию и информатике. Фото: Галина Соловьева

Документы о завершении общего образования получили 12 одиннадцатиклассников и 25 девятиклассников Кировградской воспитательной школы-колонии. Ребята успешно прошли государственную итоговую аттестацию по русскому языку и математике. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Как рассказала заместитель директора по учебной и воспитательной работе Кировградской школы-колонии Лариса Конькова, одиннадцатиклассники сдали обязательные экзамены на удовлетворительные и хорошие оценки. Один выпускник сдал математику на отлично.

«Во время пребывания в воспитательной колонии обязательным является только получение основного общего образования, поэтому обучение в 10-х и 11-х классах было личной инициативой ребят. И, конечно, им это пригодится в ходе ресоциализации для получения профессии», — отметила Лариса Конькова.

Выпускники девятых классов сдавали экзамены по русскому языку, математике, биологии, географии, обществознанию и информатике. Среди них оказалось девять отличников. Все ребята смогут продолжить образование в старших классах.

Организация работы по оказанию содействия в получении образования, социально-психологической и иной помощи осужденным несовершеннолетним, состоящим на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, а также обеспечение возможности участия осужденных несовершеннолетних, отбывающих наказание в Кировградской воспитательной колонии, во всероссийских и региональных конкурсах, конференциях, олимпиадах, государственных аттестационных кампаниях, соответствует целям и задачам основных мероприятий, проводимых в Свердловской области в рамках Десятилетия детства, объявленного Президентом России Владимиром Путиным.

Ранее «Областная газета» писала, что по итогам ЕГЭ в Свердловской области – 136 стобалльников.

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Областная газета Свердловской области

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