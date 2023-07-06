В Правительстве России оценили подготовительные работы по возведению кампусов мирового уровня на базе УрФУ

Новый кампус общей площадью порядка 100 тыс. кв. м будет рассчитан на обучение 8 тысяч студентов. Фото: Полина Зиновьева

Члены Правительства Российской Федерации прокомментировали начало подготовительных работ по строительству кампуса мирового уровня на базе Уральского федерального университета имени первого Президента России Бориса Ельцина. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

«Сеть современных кампусов создаётся в России по поручению Президента. Одним из них станет комплекс на базе Уральского федерального университета. Новый кампус общей площадью порядка 100 тыс. кв. м будет рассчитан на обучение 8 тысяч студентов. Уже запущены подготовительные работы, специалисты обустраивают строительную площадку, подключают её к сетям инженерно-технического обеспечения. Основные работы планируется начать в IV квартале этого года, сам объект возведут к 2026 году», — сказал заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин.

По словам заместителя председателя Правительства Дмитрия Чернышенко, для решения поставленных Президентом задач по обеспечению технологического суверенитета страны Правительство ведет масштабную работу по укреплению научного потенциала региональных вузов, а также высокотехнологичных производств.

«Строительство кампуса мирового уровня в Екатеринбурге — это значимый шаг в обеспечении экономики России специалистами с самыми востребованными компетенциями. Кампус будет обладать современной материально-технической базой. Однако важно не только построить здания, но и обеспечить их наполнение. Загрузить учебными и исследовательскими задачами», — отметил полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Полпред также отметил, что в кампусе будут созданы научно-технические заделы по ключевым направлениям развития промышленности и формированию суверенитета страны.

Фото: Полина Зиновьева

Инициатором создания университетского кампуса были правительство Свердловской области вместе с Уральским федеральным университетом. Возводится объект силами ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее «Областная газета» писала, что медицинский и общественный центры будущего кампуса УрФУ сданы в эксплуатацию.