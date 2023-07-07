При поддержке губернатора Свердловской области будет достроена екатеринбургская гимназия № 40

Проект гимназии № 40. Фото: Стройтэкпроект

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил 323 миллиона рублей субсидий Екатеринбургу на завершение строительства гимназии № 40. Ее возводят в рамках национального проекта «Образование» на месте старого здания на улице Мичурина, которое было полностью снесено в 2019 году. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

За 4 года работ была подготовлена стройплощадка, возведена коробка, подведены коммуникации. Сейчас строители уже приступили к отделке внутренних помещений и благоустройству территории. Новое 4-этажное здание школы сможет принять 1 025 учащихся, организовать обучение в 24 классах средней и старшей школы и в 16 классах начальной. Помимо предметных классов, оборудованных современной аппаратурой, в здании школы будут действовать 3 спортивных зала, коворкинг, большой актовый зал на 430 мест, медиазона, а на крыше здания будет место для прогулок.

Новая школа строится по поручению Президента России Владимира Путина. Реализуя решение главы государства, правительство Свердловской области приняло постановление о субсидировании строительства в размере 323 млн рублей. По словам министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова, в 2023 году Екатеринбург получил несколько субсидий на опережающее финансирование объектов образовательной и транспортной инфраструктуры. Такие субсидии позволили строителям взять высокий темп работ и построить школу существенно раньше срока. Так что 1 сентября новая школа откроет двери для детей Октябрьского района Екатеринбурга.

Опережающее финансирование направлено на создание транспортной и социальной инфраструктуры в зоне массовой жилой застройки в Академическом районе и Солнечном микрорайоне Екатеринбурга. Средства прежде всего направлены на строительство трамвайной линии в Академическом, на продолжение реконструкции улиц Токарей, Серафимы Дерябиной, Вильгельма де Геннина. На эти цели выделено почти 427 млн рублей. А также на строительство и благоустройство уличной сети выделено более 272 млн рублей. Средства направлены на финансирование очередного этапа реконструкции улиц Второй Новосибирской и Лучистой, а также на строительство улицы Рябинина от улицы Академика Парина до улицы Академика Ландау.

Ранее «Областная газета» писала о том, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил обеспечить своевременное выполнение капитального ремонта заявленных в 2023 году медучреждений и школ.