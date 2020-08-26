70% заразившихся COVID-19 свердловчан ‒ жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Первоуральска

70% заразившихся COVID-19 свердловчан сосредоточены в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске. Фото: Галина Совьёва.

Роспотребнадзор обновил карту распространения коронавирусной инфекции в Свердловской области. Почти 70% заражённых COVID-19 сосредоточены в трёх городах региона.

По данным на 25 августа, почти 62% пациентов (15 202 инфицированных) с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся в Екатеринбурге. В разы меньше заболевших среди жителей Нижнего Тагила ‒ 1 450 человек (около 6%) и Первоуральска ‒ 661 (2,7%).

Кроме того, в пятёрку лидеров по числу заболевших входят Верхняя Пышма (603 подхвативших вирус) и Берёзовский (454). Меньше всего заражённых в Пелыме ‒ один пациент с COVID-19. Жители Таборов по-прежнему не столкнулись с инфекцией. Данная территория выделена на карте белым цветом.

Фото: Управление Роспотребнадзора

Добавим, как ранее сообщала "Областная газета", с начала пандемии коронавирус официально был подтверждён у 24 598 свердловчан (+116 за предыдущие сутки ‒ самый низкий суточный показатель за месяц). Число выписанных достигло 19 626, а погибших ‒ 420.

Как отметил замгубернатора Свердловской области Павел Креков, "это не плато, это действительно устойчивое снижение заболеваемости". Он также добавил, что одной из причин уменьшения случаев заражения вирусом стала медикаментозная профилактика.