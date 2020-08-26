70% заразившихся COVID-19 свердловчан ‒ жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Первоуральска

Роспотребнадзор обновил карту распространения коронавирусной инфекции в Свердловской области. Почти 70% заражённых COVID-19 сосредоточены в трёх городах региона.
По данным на 25 августа, почти 62% пациентов (15 202 инфицированных) с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся в Екатеринбурге. В разы меньше заболевших среди жителей Нижнего Тагила ‒ 1 450 человек (около 6%) и Первоуральска ‒ 661 (2,7%).
Кроме того, в пятёрку лидеров по числу заболевших входят Верхняя Пышма (603 подхвативших вирус) и Берёзовский (454). Меньше всего заражённых в Пелыме ‒ один пациент с COVID-19. Жители Таборов по-прежнему не столкнулись с инфекцией. Данная территория выделена на карте белым цветом.
Добавим, как ранее сообщала "Областная газета", с начала пандемии коронавирус официально был подтверждён у 24 598 свердловчан (+116 за предыдущие сутки ‒ самый низкий суточный показатель за месяц). Число выписанных достигло 19 626, а погибших ‒ 420.
Как отметил замгубернатора Свердловской области Павел Креков, "это не плато, это действительно устойчивое снижение заболеваемости". Он также добавил, что одной из причин уменьшения случаев заражения вирусом стала медикаментозная профилактика.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале