За сутки в Свердловской области подтверждено 122 случая COVID-19

Шестой день подряд в регионе фиксируется менее 130 заболевших. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области за сутки выявлено 122 случая заражения коронавирусом. Шестой день подряд в регионе фиксируется менее 130 заболевших.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, всего с начала пандемии коронавирусом заразились 24 720 свердловчан. За минувшие сутки в Екатеринбурге выявлено 50 случаев заболевания.

Также новые заболевшие выявлены среди жителей Асбеста, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Дегтярска, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Ревды, Староуткинска, Горноуральского городского округа, Ивделя, Кировграда, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Североуральска и Серова.

Состояние 99 госпитализированных оценивается как тяжёлое. 90 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 44 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. 270 заболевших находятся в состоянии средней тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Из больниц за последние 24 часа выписано 60 свердловчан, победивших инфекцию. Общее число выписанных уральцев достигло 19 686.

За минувшие сутки в регионе скончались ещё 12 пациентов с COVID-19. Общее число летальных случаев с начала пандемии достигло 432.

Добавим, начиная с 21 августа на Среднем Урале выявляют менее 130 новых заболевших. В минувшую пятницу было зарегистрировано 124 случая, 22 августа – 121, 23 августа – 129, 24 – 127, накануне в регионе подтвердили 116 диагнозов.

В минувший понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении в регионе особого режима на территории. Лица старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями должны будут соблюдать самоизоляцию до 31 августа.