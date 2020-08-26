Скончалось ещё 12 свердловчан с диагнозом COVID-19

С начала пандемии жертвами заболевания на Среднем Урале стали 432 человека. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области скончались ещё 12 пациентов с диагнозом COVID-19. С начала пандемии жертвами заболевания на Среднем Урале стали 432 человека.

Информацию о летальных исходах подтвердили в региональном и федеральном оперативных штабах по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Зарегистрировано 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 432», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Фото: Оперативный штаб

Напомним, за прошлые сутки сообщалось о 11 смертях пациентов с COVID-19. При этом в минувшее воскресенье впервые за долгое время не было выявлено ни одного летального исхода.

Добавим что за минувшие сутки в Свердловской области выявлено 122 случая заболевания.