Число заболевших коронавирусом россиян увеличилось за сутки на 4 676 человек

За минувшие сутки в России выявлено 4 676 случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 подтверждён у 970 865россиян.
По данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заражения выявлены во всех 85 регионах. В том числе, 122 человека заразились в Свердловской области.
Из российских больниц за последние 24 часа было выписано 6 403 пациента. Общее выздоровевших россиян возросло до 786 150 человек.
За сутки зафиксировано 115 летальных случаев. Среди них - 12 свердловчан. За весь период пандемии COVID-19 жертвами заболевания стали 16 683 россиян.
Напомним, 25 августа сообщалось о 4 696 новых носителях инфекции.
Добавим, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено более 35,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки таких тестов сделано 245 тысяч. Под медицинским наблюдением остаются 211 224 человека.
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