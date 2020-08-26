Число заболевших коронавирусом россиян увеличилось за сутки на 4 676 человек

Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 подтверждён у россиян. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России выявлено 4 676 случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 подтверждён у 970 865россиян.

По данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заражения выявлены во всех 85 регионах. В том числе, 122 человека заразились в Свердловской области.

Фото: Оперативный штаб

Из российских больниц за последние 24 часа было выписано 6 403 пациента. Общее выздоровевших россиян возросло до 786 150 человек.

Фото: Оперативный штаб

За сутки зафиксировано 115 летальных случаев. Среди них - 12 свердловчан. За весь период пандемии COVID-19 жертвами заболевания стали 16 683 россиян.

Напомним, 25 августа сообщалось о 4 696 новых носителях инфекции.

Добавим, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено более 35,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки таких тестов сделано 245 тысяч. Под медицинским наблюдением остаются 211 224 человека.