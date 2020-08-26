Из продажи может исчезнуть произведённый на Урале Цитрамон П

Из продажи может исчезнуть произведённый на Урале Цитрамон П. Фото: Александр Исаков.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения информировала об отзыве из обращения «Цитрамона П» серии 500819. Производителем данного лекарственного препарата является ОАО «Уралбиофарм».

Как говорится в документе, опубликованном на сайте Росздравнадзора, принято решение убрать из обращения «Цитрамон П, таблетки 10 шт., упаковки безъячейковые контурные». Причиной является несоответствие качества препарата по показателю «растворение».

ОАО «Уралбиофарм» предлагается предоставить сведения об изъятии из обращения партии препарата. В свою очередь территориальным органам федеральной службы необходимо обеспечить контроль и предоставить информацию в Росздравнадзор.

Фото: документ

Получить оперативный комментарий в «Уралбиофарме» не удалось. Стоит отметить, что предприятие имеет филиалы в Москве и Чебоксарах, а также торговый дом в Курске. «Областная газета» пыталась связаться с екатеринбургским представительством ОАО.

Добавим, что сейчас в Свердловской области функционируют четыре фармацевтических завода, которые считаются наиболее крупными – «Медсинтез» в Новоуральске, «Уралбиофарм» в Екатеринбурге, Ирбитский химико-фармацевтический завод и фармацевтический завод LEKAS в Берёзовском.