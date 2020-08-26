Свердловчане с диабетом несколько месяцев не могут бесплатно получить жизненно необходимое лекарство

Метформин в свердловских аптеках есть, но бесплатно для областных льготников с сахарным диабетом он пока недоступен. Фото: Павел Ворожцов

В аптеках Свердловской области несколько месяцев отказываются бесплатно по льготному рецепту выдавать метформин – таблетки, которые назначают больным сахарным диабетом второго типа. На это «Облгазете» пожаловался читатель из посёлка городского типа Верхняя Синячиха Алапаевского района Николай Попов. Оказалось, что с трудностями бесплатного получения этого препарата столкнулись люди с диабетом из разных муниципалитетов нашего региона.

– Моя супруга несколько лет бесплатно получала метформин в аптеке нашего посёлка по рецепту от врача из местной поликлиники. Но неожиданно в начале лета в аптеке сказали, что закупок этого препарата не было с мая, – рассказал Николай Попов. – Всё это время приходится покупать метформин самостоятельно, за личные средства. Таблетки, конечно, не очень дорогие, 170 рублей. Но для нас, пенсионеров, и эта сумма имеет значение. Знаем, что федеральные льготники по-прежнему без проблем бесплатно получают по рецепту этот препарат в аптеке. Как так? Болезнь одна, а больных разделяют и по-разному к ним относятся. Разве справедливо? Почему мы обязаны платить за то, что должно обеспечиваться государством бесплатно?

Председатель Свердловского диабетического сообщества Галина Василевская сообщила «Облгазете», что к ней тоже обращались с жалобами на отказ в бесплатной выдаче метформина. Вероятно, произошёл сбой в закупках или в аптечной сфере, считает Василевская.

– С закупкой метформина произошёл сбой по всему региону, – подтвердили «Облгазете» в министерстве здравоохранения Свердловской области. – Поставщик препарата менялся три раза, но сейчас метформин уже закуплен и на этой неделе снова будет доступен в аптеках по рецептам для областных льготников. Федеральные льготники Среднего Урала не столкнулись с трудностями в получении этих таблеток, потому что у них поставщик метформина другой, иной уровень финансирования, другие рецепты. Отметим, что этот препарат поддерживающей терапии для больных сахарным диабетом неосновной. С закупкой инсулина проблем не было.

К сожалению, это не первый случай сбоя в закупке лекарственных препаратов в Свердловской области. В марте 2019 года по одной позиции закупок инсулина произошли трудности, и аукцион проводился повторно. Людям тогда пришлось приобретать препарат за собственные средства или добиваться выдачи его аналога (см. «ОГ» №54 от 28.03.2019).

– Это частая проблема подобных контрактов на закупку лекарственных препаратов. Причём известна она уже очень давно, поэтому должна учитываться региональным министерством здравоохранения. И если препарата в аптеках не хватает, то есть основания для упрёка в адрес структур, занимающихся закупками, – считает руководитель Свердловской общественной организации по защите прав пациентов Максим Стародубцев. – Есть ряд редких, дорогих или, наоборот, дешёвых препаратов, по которым сложно организовать конкурс по закупкам. Возможно, сбой в поставке метформина связан с этим.

Во время подготовки материала Николай Попов позвонил в редакцию снова: вчера в аптеке в Верхней Синячихе ему сообщили, что метформин для выдачи по льготным рецептам поступит к ним только в сентябре, а не в августе. «Облгазета» будет следить за темой.

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