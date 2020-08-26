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Общество / Здравоохранение и здоровье
26 августа 2020, 17:38

В городской больнице Кушвы появилось оборудование для выявления патологий в мозге

Оборудования позволяет устанавливать наличие патологических изменений в мозге.

Оборудования позволяет устанавливать наличие патологических изменений в мозге. Фото: Информационный сетевой ресурс МЗ СО.

Центральная городская больница Кушвы приобрела новое медицинское оборудование. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в поликлинике установлен аппаратно-программный электроэнцефалографический комплекс для взрослых пациентов.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, оборудование позволяет оперативно устанавливать наличие патологических изменений и процессов, происходящих в тканях и областях мозга. С помощью аппарата можно выявить степень нарушений в работе желудочков мозга и разрастания опухолей. Также он позволяет выявить наличие инородных тел, следить за динамикой действия лекарственных препаратов и проводить оценку степени нарушения работы мозга.

Отмечается, что этот метод исследования, регистрирующий биоэлектрическую активность головного мозга, абсолютно безболезненный и безвредный. Специалисты прошли обучения работе на новой технике. Оборудование уже введено в эксплуатацию.

«На сегодняшний день прохождение электроэнцефалограммы является обязательным условием для проведения медицинского освидетельствования при получении водительских прав, а также назначается врачом-психиатром в случае выявленной симптоматики при получении лицензии на ношение оружия», – рассказала главный врач Наталия Леонова.

Областная газета Свердловской области

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