В пяти больницах Екатеринбурга заменяют лифты

В одной поликлинике подъёмник уже сдан, на очереди ещё четыре медучреждения. Фото: Информационный сетевой ресурс МЗ СО.

В нескольких больницах Екатеринбурга заменяют лифты. В одной поликлинике подъёмник уже сдан, на очереди ещё четыре медучреждения.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, новый лифт уже сдан в эксплуатацию в поликлиническом отделении ДГБ №11 (ул. 8 Марта, 126). Также подъёмники заменят в стационаре ЦГКБ №6 (ул. С. Дерябиной), ГКБ №14 (пер. Суворовский, 5), в отделении паллиативной помощи ЦГБ №2 (ул. Челюскинцев, 5) и в ЦГКБ №23 (ул. Старых Большевиков, 9).

Стоимость одного нового подъёмника варьируется от 2 до 3 млн рублей в зависимости от типа лифта (пассажирский или грузовой) и компании-производителя. Замена лифтов ведётся на условиях софинансирования: часть средств направлена из городского бюджета, ещё от 20 до 50% - из собственных средств медицинских учреждений. Согласно техническому регламенту, срок эксплуатации лифтового оборудования составляет 25 лет.

Замена лифтов в больницах проводится в рамках национального проекта «Здравоохранение», в части создания «Новой модели поликлиники».

По словам начальника управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Дениса Демидова, внедрение бережливых технологий предусмотрено региональным проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». В общей сложности на замену лифтового оборудования в больницах города из муниципальной казны направлено 7,5 млн рублей.