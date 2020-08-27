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Общество / Здравоохранение и здоровье
27 августа 2020, 09:30

В российских школах и вузах организуют мониторинг заболеваемости COVID-19

мониторинг COVID-19

В российских школах и вузах организуют мониторинг заболеваемости COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

С 1 сентября в России запустят мониторинг заболеваемости COVID-19 среди школьников и студентов. Это может привести к увеличению выявляемых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом вице-премьер Татьяна Голикова сообщила Президенту России Владимиру Путину в ходе совещания с членами Правительства РФ. Оно состоялось в режиме видеоконференции.

Татьяна Голикова напомнила, что уже на следующей неделе стартует новый учебный год. Одномоментно к занятиям в образовательных организациях и к посещению дошкольных учреждений приступит 30,6 миллиона (по максимальным подсчётам) детей и студентов. Она отметила, что с таким количеством контингента за период пандемии придётся столкнуться впервые. Поэтому крайне важно соблюдать все меры безопасности.

"С 1 сентября будет запущен дополнительный проект по мониторингу инфицированности возбудителем COVID-19 среди школьников и студентов. В рамках этого мониторинга планируется обследовать 3 тысячи человек, клинически здоровых, в 10 субъектах Российской Федерации", – передаёт слова вице-премьера Кремль.

Она также предупредила о том, что полученные результаты могут привести к увеличению числа случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Однако, по мнению Татьяны Голиковой, это не должно вызывать обеспокоенности – "своевременное выявление инфицированных лиц необходимо для оценки обстановки и оперативного принятия решений".

Вице-премьер заверила, что к 20-м числам сентября можно будет сказать, как начало учебного года повлияло на эпидситуацию. А после оценки происходящего будет скорректирована стратегию дальнейших действий.

Напомним, ещё в июле Татьяна Голикова рассказала о планах по старту учебного года. По её словам, 92% российских вузов начнут обучение 1 сентября. Оставшиеся 8% вузов начнут учебный год 14 сентября.

Добавим, ранее в Свердловской области прошёл региональный августовский педсовет. Учителя участвовали в нём дистанционно. Но учить детей с 1 сентября они приступят очно. Известно, что в этом году за парты сядут более 500 тысяч школьников, что на 10 тысяч школьников больше, чем год назад.

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Областная газета Свердловской области

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