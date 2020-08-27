Число заболевших коронавирусом в мире превысило 24 миллиона человек

Жертвами COVID-19 стали более 825 тысяч жителей планеты. Фото: Университет Джонса Хопкинса

С начала пандемии новой коронавирусной инфекции во всём мире опасное заболевание подхватили более 24 миллионов человек. Жертвами COVID-19 стали свыше 825 тысяч жителей планеты.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 27 августа, в мире зарегистрировано 24 178 133 случаев COVID-19. Больше всего заражённых выявлено в США (5 821 876 подтверждённых диагнозов), далее следуют Бразилия (3 717 156 заболевших) и Индия (3 310 234). Россия находится на четвёртой строчке. Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», за минувшие сутки коронавирус подхватили 4 676 россиян. Общее число заболевших в стране с начала пандемии - 970 865 человек.

В пятёрку стран по числу заболевших также попала Южно-Африканская Республика. Далее следуют Перу, Мексика, Колумбия, Испания и Чили.

За всё время пандемии в мире скончались 825 711 человек. Больше всего носителей инфекции умерло в США - 179 714 смертей. Далее следуют Бразилия (117 665 летальных исходов) и Мексика (62 076 скончавшихся пациентов). Свыше 60 тысяч заражённых COVID-19 скончались в Индии, более 41 тысячи - в Великобритании. В России жертвами заболевания стали 16 683 носителей инфекции.

За всё время от коронавируса излечились 15 796 308 жителей планеты. Лидерами по этому показателю стали Бразилия (3 082 447 излечившихся), Индия (2 523 771 выздоровевших) и США (2 084 465). В России с коронавирусом справились 786 150 человек. Это четвёртый показатель в мире.