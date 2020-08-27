Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
27 августа 2020, 12:31

В Свердловской области обнаружили ещё 119 заболевших коронавирусом

девушка в маске, коронавирус

За сутки в Свердловской области выявили 119 случаев заражения коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в Свердловской области выявили 119 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемиии инфекцией заразились 24 839 человек.

Как передаёт региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19, новые заболевшие выявлены в Екатеринбурге (68 человек), Алапаевске, Артёмовском, Белоярском ГО, Верхней Пышме, ЗАТО Свободный, Карпинске, Краснотурьинске, Красноуфимске, Первоуральске, Каменске-Уральском, Невьянске, Нижней Туре, Нижнем Тагиле, Полевском, Серове и Тавдинском ГО.

В больницах Среднего Урала сейчас находятся 93 инфицированных, состояние которых оценивается как тяжёлое, 44 из них подключены к аппаратам ИВЛ. 237 пациентов пребывают в состоянии средней степени тяжести. Остальные больные чувствуют себя удовлетворительно.

За последние сутки из медицинских учреждений выписаны 58 человек. Всего от коронавируса вылечились уже 19 744 свердловчанина.

Также сегодня стало известно о трёх новых умерших от COVID-19. Общее число жертв этого заболевания достигло 435.

Напомним, сутками ранее в Свердловской области диагноз подтвердили у 122 уральцев

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.08.2020, 21:40 / Культура
Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР и СССР Владимира Андреева с юбилеем
27.08.2020, 20:42 / Общество
Правительство направит в субъекты РФ 34 миллиарда на выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет
27.08.2020, 19:41 / Общество
Митрополит Кирилл наградил основателей и строителей Академического
27.08.2020, 18:49 / Общество
Президент России открыл участок трассы "Таврида" в Крыму
27.08.2020, 18:03 / Общество
Тепло на Урале продержится до 1 сентября