В Свердловской области обнаружили ещё 119 заболевших коронавирусом

За сутки в Свердловской области выявили 119 случаев заражения коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в Свердловской области выявили 119 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемиии инфекцией заразились 24 839 человек.

Как передаёт региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19, новые заболевшие выявлены в Екатеринбурге (68 человек), Алапаевске, Артёмовском, Белоярском ГО, Верхней Пышме, ЗАТО Свободный, Карпинске, Краснотурьинске, Красноуфимске, Первоуральске, Каменске-Уральском, Невьянске, Нижней Туре, Нижнем Тагиле, Полевском, Серове и Тавдинском ГО.

В больницах Среднего Урала сейчас находятся 93 инфицированных, состояние которых оценивается как тяжёлое, 44 из них подключены к аппаратам ИВЛ. 237 пациентов пребывают в состоянии средней степени тяжести. Остальные больные чувствуют себя удовлетворительно.

За последние сутки из медицинских учреждений выписаны 58 человек. Всего от коронавируса вылечились уже 19 744 свердловчанина.

Также сегодня стало известно о трёх новых умерших от COVID-19. Общее число жертв этого заболевания достигло 435.

Напомним, сутками ранее в Свердловской области диагноз подтвердили у 122 уральцев.