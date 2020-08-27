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Общество / Здравоохранение и здоровье
27 августа 2020, 12:50

В России коронавирус диагностировали ещё у 4 711 человек

люди в масках на улице

Новые случаи заболевания зарегистрированы во всех 85 субъектах РФ. Фото: Галина Соловьёва.

В России коронавирус подтвердился ещё у 4 711 человек. Новые случаи заболевания зарегистрированы во всех 85 субъектах РФ.

Больше всего инфицированных обнаружено в Москве: там за сутки диагноз поставили 637 жителям. Также в числе лидеров по количеству заболевших сегодня значатся Санкт-Петербург (184 случая) и Московская область (148). Свердловская область, где выявили ещё 119 заразившихся, - на седьмом месте в стране.

Фото: стопкоронавирус.рф

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, с начала пандемии коронавирус подхватили 975 576 россиян, большинство из них - 792 561 - уже выздоровели (в том числе 6 411 - за минувшие сутки). Число жертв заболевания выросло за последние 24 часа на 121 - до 16 804.

Фото: стопкоронавирус.рф

Напомним, вчера в стране было выявлено на 35 инфицированных меньше - 4 767

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