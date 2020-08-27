На Среднем Урале зарегистрировали смерти ещё троих пацентов с COVID-19

За всё время пандемии на Среднем Урале от коронавируса умерли 435 человек. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области стало известно о новых случаях смерти от коронавируса. Это заболевание унесло жизни ещё троих уральцев.

Информацию о летальных исходах сообщили федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с распространением COVID-19. По их данным, за всё время пандемии на Среднем Урале умерли 435 человек, у которых был подтверждён диагноз.

Фото: стопкоронавирус.рф

Напомним, накануне в регионе зарегистрировали сразу 12 смертей от коронавируса. Это один из самых высоких суточных показателей.

Добавим, что в целом по России количество скончавшихся пациентов с COVID-19 за последние сутки составило 121. Общее число жертв заболевания достигло 16 804.

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